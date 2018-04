Polizei veröffentlicht Video von Prince‘ Haus nach seinem Tod

Sich auf 100 zu beschränken ist eine Qual, es hätten auch 200 sein können. Nun hat ROLLING STONE aber die 100 besten Songs von Prince gewählt. Die Top 20 finden Sie hier hier im Text, die komplette Liste oben in der Galerie. Ausgewählt und kommentiert von Sassan Niasseri. 20. My Name Is Prince (Love Symbol, 1992) So wütend wie in diesem Lied über künstlerische Selbstbestimmung klang Prince nie zuvor – und danach auch nie wieder. Mit einer Art Heiserkeits-Atem ließ Prince seinen Rivalen Michael Jackson (der sich kurz zuvor zum "King Of Pop" krönen ließ) entgegen schmettern: "You Have To…