Prince: Vermeintlicher KI-Song spaltet die Gemeinde

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

„Der Meister!“, „Makellose Stimme!“, „Wunderschön, kurz und so herrlich mellow-funky … genau wie der Mann selbst!! Das ist die Art von Material, die die Familie veröffentlichen sollte!“ oder „Einen neuen Prince-Song aus seiner letzten Ära zu hören (ehrlich gesagt meine liebste) fühlt sich an wie nach der längsten Reise der Seele … endlich nach Hause zu kommen, und da IST er … Liebe dich, Prince“. Prince-Fans sind begeistert von „Unbeknownst 2 U“, einem neu entdeckten Vault-Song des 2016 verstorbenen Prince. Aber halt. Wie der Uploader des YouTube-Videos nicht deutlich genug sagen könnte, und worauf die Fanseite „Housequake“ auch verweist: Diese Ballade ist ein KI-Song.

Prince-Fans sind in Aufruhr

Leider ein sehr guter, kein Zweifel. Die Stimme klingt ORIGINAL nach Prince. Arrangiert ist „Unbeknownst 2 U“ wie eine Ballade um 1985 herum, herrlich theatralisch und bombastisch, wie „Empty Room“ oder den Aufnahmen, die zum 1986er-Album „Parade“ geführt haben. Eigentlich ein guter Grund für den Estate, nun zum 40. Jubiläum des Albums über ein „Parade“-Reissue nachzudenken.

Die „Housequake“-Betreiber jedenfalls sind in Aufruhr. „Wenn dieser KI-generierte Prince-Song zeigt, wo die KI-Technologie heute steht, sind wir im Grunde ziemlich am Arsch“, schreiben sie. „Wir müssen uns bei kommenden Veröffentlichungen nun praktisch auf Londell McMillans Wort verlassen, dass es sich tatsächlich um authentische, unveröffentlichte Prince-Tracks aus dem Vault handelt. Alles, was jemand tun müsste, wäre, Texte und Musik im Stil der Parade-Ära von 1986 zu generieren, und voilà – schon hätten wir ein ‚verschollenes Outtake‘ für eine SDE-Veröffentlichung. Außerdem ist die Dringlichkeit, die Vault-Tracks so schnell wie möglich herauszubringen, jetzt größer denn je.“

Londell McMillan ist einer der Verwalter des Estate und entscheidend beteiligt am Veröffentlichungsplan – den viele Fans kritisieren, weil der Estate zu wenig Prince-Output bewerkstellige. Dass die Nachlassverwalter jedoch tatsächlich KI-Songs herausbringen, allein um Prince-Veröffentlichungen zu befeuern, erscheint reichlich abwegig – unabhängig davon, dass dies eine Unterstellung wäre. Seiten wie princevault.com sind recht gut über alle Aufnahmen informiert.

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Viele Follower der „Housequake“-Seite haben die Hoffnung, dass „Unbeknownst 2 U“ doch kein KI-Song ist. „Housequake“ verweist jedoch auf ein Statement des Uploaders: „Das hier war ein soziales Experiment, um zu sehen, ob KI ein SOUL MAN wäre und ob sie’s draufhat.“

Ob die KI es drauf hat, darf nun jeder selbst entscheiden.