Musikfans haben am 31.12.2021 wieder die Möglichkeit, mit einem wahren Konzertmarathon ins neue Jahr zu starten. 3sat bringt im Rahmen der traditionellen Reihe „Pop around the Clock“ ab 05:45 Uhr eine Vielzahl von Konzerten, darunter etliche Erstausstrahlungen. Wir werfen einen Blick auf einige Highlights des Tages (und der Nacht). Die Konzerte sind auch online abrufbar.

Empfehlung der Redaktion Stream: Dave Gahan & Soulsavers live in Berlin

Der Start in den Konzerttag

Den Anfang macht die Singer/Songwriterin Laura Marling: Um 4:45 Uhr wird ihr Konzert „Live from Union Chapel“ ausgestrahlt. Weiter geht es mit der deutschen Musikerin Leslie Clio und der Reihe„zdf@bauhaus“.

Ab 07:30 Uhr beginnen dann die Festspiele für Rock- und Bluesfans. Zu sehen gibt es zunächst den renommierten Bluesgitarristen und Ober-Gitarrensammler Joe Bonamassa. „Joe Bonamassa: Now Serving Royal Tea Live From The Ryman“ ist ein Konzert aus dem Jahr 2020. Danach geht es Schlag auf Schlag: Um 08:30 steht Eric Clapton: The Lady in the Balcony (ein Konzert aus dem Jahr 2021) auf dem Programm, gefolgt von „The Rolling Stones: Voodoo Lounge“ (09:45). Zu Ehren des 2021 verstorbenen Stones-Drummers Charlie Watts wird es an diesem Tag eine zweite Show der britischen Rocklegenden zu sehen geben –und zwar „The Rolling Stones: Havana Moon“ ab 20:00 Uhr.

Mix aus Pop und Rock

Was dann folgt, ist ein bunter Mix aus Rock und Pop. Zu den Highlights zählen unter anderem die Konzerte von Bruce Springsteen & The E Street Band („Live in New York City“, ab 13:00 Uhr), Billy Joel („Live at Yankee Stadium, 15:00 Uhr), Depeche Mode („One Night In Paris“, 00:35). Wer es lieber poppig mag, dürfte sich über Shows von Kylie Minogue („Golden Tour Live“, ab 18:00 Uhr), Christina Aguilera („Back To Basics – Live and Down Under“, 19:00) und P!nk („The Truth about Love“, ab 20:00 Uhr zu sehen).

Ins neue Jahr rutscht 3sat übrigens mit Coldplay und deren Konzert „Live in São Paulo“ — danach geht der Marathon mit Depeche Mode („One Night In Paris“, 00:35 Uhr) und Rammstein-Sänger Till Lindemann („LINDEMANN: Live in Moscow“, 01:35) weiter. Den Abschluss machen Dua Lipa (Studio 2054, 4:00 Uhr) und „zdf@bauhasu: Livemusik mit Àlvaro Soler“.

Das Programm:

04:45 – Laura Marling: Live From Union Chapel

06:30 – zdf@bauhaus: Livemusik mit Leslie Clio

07:30 – Joe Bonamassa: Now Serving Royal Tea Live From The Ryman

08:30 – Eric Clapton: The Lady In The Balcony

09:45 – Rolling Stones: The Voodoo Lounge

11:00 – Tina Turner: Foreign Affair – Live From Barcelona

12:15 – Joan Armatrading: Live at Asylum Chapel

13:00 – Bruce Springsteen & The E Street Band: Live In New York City

15:00 – Billy Joel: Live at Yankee Stadium

16:00 – Simply Red: Live at Old Trafford – Theatre Of Dreams

17:00 – Pet Shop Boys: Discovery — Live in Rio

18:00 – Kylie Minogue: Golden Tour Live

19:00 – Christina Aguilera Back to Basics — Live and Down Under

20:00 – P!nk: The Truth About Love

21:30 –The Rolling Stones: Havana Moon

23:20 – Coldplay Live in São Paulo

00:35 – Depeche Mode: One Night In Paris

01:35 – LINDEMANN: Live in Moscow

04:00 – Dua Lipa: Studio 2054

05:10 – zdf@bauhaus: Livemiusik mit Álvaro Soler