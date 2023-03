Portugal. The Man: „Chris Black Changed My Life“-Auskopplung „Dummy“ veröffentlicht

Portugal. The Man haben mit dem Song „Dummy“ den zweiten Vorboten für ihr Album „Chris Black Changed My Life“ veröffentlicht. Bereits am 7. Februar erschien über ihren YouTube-Kanal der Teaser „Heavy Games II“ mit Jeff Bhasker. Dieser produzierte auch das am 23. Juni herauskommende Album.

In einem emotionalen Statement erklärte die Band via Instagram, dass die LP ihrem gleichnamigen Freund gewidmet sei, der 2019 verstarb. Darin heißt es:

„Wir haben am 19. Mai 2019 einen geliebten Freund verloren. Es hat uns zutiefst erschüttert. Chris war einer dieser Leute, die wie Kleber waren, er hielt uns zusammen. Sein Tod hat uns wirklich mitgenommen. Die Band war ein einziger Scherbenhaufen, und dieses Album fühlt sich so an, als wäre es das erste Mal ein komplettes Album; einen abgeschlossenen Gedanken über unsere Welt, die zusammenbrach und unsere Reise daraus. Obwohl es eine sehr persönliche Reise ist, glaube ich, dass jeder einen Chris Black in seinem Leben hat; diesen einen Freund, der es schafft, dass alles gut wird und Spaß macht. Einen, der dafür sorgt, dass du auf dem rechten Weg bleibst und immer da ist, um in guten Zeiten mit dir zu feiern und dich in schlechten Zeiten zu unterstützen. Chris Black Changed My Life.“

Das 9. Studioalbum der Gruppe rund um Sänger John Gourley folgt auf das 2017 veröffentlichte „Woodstock“ mit seiner Lead-Single „Feel It Still“.