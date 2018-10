Post Malone live 2019: Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf

Das neues Album „Not Tourists“ erscheint am 2. November – und The Prodigy stellen es live im November/Dezember in Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf vor.

The Prodigy melden sich zurück: Schon am 02. November 2018 erscheint das neue Werk der Electro-Raver um Liam Howlett und Keith Flint. Im November und Dezember stellt die Band das neue Werk bei vier Konzerten vor. Schon diesen Sommer begeisterten die Briten beim Hurricane und Southside. Sehen Sie hier alle Infos zum Vorverkaufsstart sowie die Termine. The Prodigy Di. 27.11.18 Berlin Max-Schmeling-Halle Mi. 28.11.18 München Zenith Di. 04.12.18 Frankfurt Festhalle Mi. 05.12.18 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle MagentaEINS Prio Tickets: Mi., 29.08.2018, 10:30 Uhr (48 Stunden) www.telekom.de/magentaeins-priotickets Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 31.08.2017, 10:30 Uhr www.livenation.de/artist/the-prodigy-tickets www.ticketmaster.de Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr…