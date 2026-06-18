Post Malone würdigt Oliver Tree bei Toronto-Show: „Ein absolut wunderschöner Mensch“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Post Malone hat Oliver Tree auf seine Art die letzte Ehre erwiesen: Beim Konzert am 16. Juni im Rogers Stadium in Toronto leerte er ein Bier auf ihn und widmete die gesamte Show Tree – als „Feier des Lebens eines absolut wunderschönen, wunderschönen Menschen“.

Oliver Tree Nickell, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, war ein Ausnahmetalent abseits des Mainstreams und wurde mit viralen Songs wie „Life Goes On“ und „Alien Boy“ bekannt. Er gehörte zu den sechs Todesopfern, als zwei Hubschrauber über Rio de Janeiro zusammenstießen. Er wurde 32 Jahre alt.

„Oliver Tree war ein Gentleman, den ich kannte und der so wunderbar war – er hat die Welt mit seiner Kunst inspiriert … Wir haben eine schöne Seele verloren“, sagte Malone zu den Fans. Dann richtete er seinen Blick gen Himmel: „Ich möchte, dass du weißt, Alter, dass wir dich so sehr lieben … Wir werden heute Nacht einfach feiern und diesen Gentleman ehren.“ Anschließend nahm er sein Bier und schüttete es auf der Bühne aus.

Tributes von allen Seiten

Auch Melanie Martinez, die von 2019 bis 2020 mit Tree zusammen war, nahm Abschied. „Es ist wirklich schwer zu begreifen, wie jemand, mit dem man einmal eine so besondere und prägende Zeit geteilt hat, plötzlich einfach nicht mehr da sein kann“, schrieb sie in einer Instagram-Story. „Er war seiner Kunst so hingegeben – das habe ich zutiefst bewundert und respektiert … Rest in peace, Oliver. Ich weiß, dass du die Engel zum Lachen bringst.“ Auch Bebe Rexha, Kid Cudi und T-Pain gedachten Tree öffentlich. „Fuck, Mann“, schrieb Kid Cudi auf X. „Ich habe vor ein paar Wochen noch mit Oliver gesprochen. Das ist herzzerreißend. Ein wirklich großartiger und wunderbarer Mensch. Das ist so beschissen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trees Freundin, die Stylistin Fiona Chernavskaya, verabschiedete sich am Dienstag von ihm. „Die Magie, die Inspiration und die Freude, die du in mein Leben und das Leben anderer gebracht hast, werden niemals vergessen oder ersetzt werden“, schrieb sie auf Instagram. „Du hast mir immer gesagt, wenn wir uns gestritten haben: Wenn es in diesem Leben nicht klappt, werde ich dich im nächsten finden. Ich liebe dich, Buggy.“

Trees letztes Album „Love You Madly Hate You Badly“ erschien im April als Independentveröffentlichung.