David Byrne verrät: „Ich heirate diese Woche“ – und teilt Playlist

Hochzeitsglocken für David Byrne: Am Montag verkündete der ehemalige Talking-Heads-Frontmann, dass er noch in dieser Woche den Bund der Ehe schließen wird – nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe seiner Verlobung mit Mala Gaonkar. Gleichzeitig stellte er eine Playlist mit Instrumentalmusik vor, die beim Hochzeitsdinner laufen soll.

Playlist mit lateinamerikanischem Schwerpunkt

„Ich heirate diese Woche und habe eine fast ausschließlich instrumentale Playlist zusammengestellt, die während des großartigen, würzigen Essens unserer Gäste läuft“, schrieb Byrne auf Instagram und teilte einen Apple-Music-Link. „Mein Eindruck ist, dass Wörter und Texte ablenken – das Ohr hängt sich daran auf, besonders wenn man das Lied kennt.“

„Also habe ich mich für beschwingte Instrumentals entschieden, die eine hoffnungsvolle und freudige Stimmung schaffen… und die man zugleich auch einfach ignorieren kann“, fügte Byrne hinzu.

Die Liste umfasst 42 Songs, mit Schwerpunkt auf lateinamerikanischer Musik, darunter „Pa Japón“ von El Alfa, „Perfidia“ von Café Tacvba, „Chimborazo“ und „Luz de Luna“ der Marimba-Punk-Band Son Rompe Pera, „Canales“ vom Mexican Institute of Sound sowie „En El Caribe Estoy Triste“ von den Meridian Brothers.

Auch Stücke von Herbie Hancock sind vertreten, dazu eine Instrumentalversion von Post Malones „Wow“ und Brian Enos „An Ending (Ascent)“.

Verlobung und Zusammenarbeit mit Gaonkar

Byrne hatte seine Verlobung mit Gaonkar in einem Interview mit „The Times“ bekanntgegeben, im Zusammenhang mit dem Song „Moisturizing Things“ von seinem kommenden Album. „Meine Verlobte kommt manchmal mit fettigen Händen auf mich zu, um mir das Gesicht einzuschmieren. Da dachte ich irgendwann: ‚Was wäre, wenn ich eines Tages wirklich jünger aussehe?‘“, sagte der Musiker. „Aber es steckt auch eine Botschaft darin: wie Menschen uns nach dem Äußeren beurteilen. Man lernt eine Lektion, die man am Anfang nicht erwartet.“

Byrne und Gaonkar hatten 2016 erstmals für eine Theaterproduktion am Stanford Arts Institute zusammengearbeitet und fanden 2022 erneut für ein Bühnenprojekt zusammen. Seither traten sie bei zahlreichen Veranstaltungen gemeinsam auf, darunter die Oscars 2023 und die Premiere von „Dune: Part Two“.

Neues Album kurz vor Veröffentlichung

Die Playlist und die Hochzeitsankündigung kommen nur wenige Tage vor dem Release seines neuen Albums „Who Is the Sky?“ mit dem Ghost Train Orchestra.

Gegenüber dem ROLLING STONE erklärte Byrne, dass der Titel auf einem missverstandenen Voice-to-Text-Befehl basiert. „Eigentlich sollte da stehen: ‚Who is this guy?‘ – aber der Algorithmus hat ‚Who is the sky?‘ daraus gemacht. Ich dachte: ‚Das ist ein wunderschöner Ausdruck.‘ Natürlich wusste ich, was ursprünglich gemeint war, aber ich beschloss: Das kommt auf die Liste der möglichen Albumtitel.“