01. Das Biest

Bereits in den 1980er-Jahren glaubte man, dass Hollywood-Außerirdische nicht mehr wirklich überraschend aussehen könnten. Dann kam der „Predator“: halb Rastafari, halb Weißbauch-Echse. Und dann nimmt das Wesen in den letzten zehn Minuten des Films auch noch seinen Helm ab. Das ursprüngliche Design des „Raubtiers“ sah weit mehr nach Reptil aus als der Predator im Film, wie dieses Video zeigt.

02. Size Matters

In der Rolle des Alien war Martial-Arts-Experte Jean-Claude van Damme (1,75 Meter) vorgesehen, dessen Engagement jedoch vorzeitig beendet wurde. Der eigentliche Predator wurde dann Kevin Peter Hall (2,18 Meter).

03. Auf Fantasy abonniert

Hall starb 1991 im Alter von 35 Jahren an einer Lungenentzündung, die er in Folge einer HIV-Erkrankung erlitt. Der Hüne feierte sein Schauspiel-Debüt 1979 in John Frankenheimers Horror-Film „Prophecy“ und war auch als Bigfoot zu sehen, in „Harry and the Hendersons“ (1986). Im „Predator“ taucht er auch ganz ohne Maske auf – er spielt zusätzlich den Hubschrauberpiloten am Ende des Films.

04. Volle Mannschaftsstärke

Schwarzenegger war in der Rolle als Major Alan „Dutch“ Schaefer natürlich der Star, aber auch die Nebenrollen konnten sich sehen lassen. Carl Weathers spielte Colonel George Dillon, es war seine erste bedeutende Rolle seit den vier „Rocky“-Filmen. Jesse Ventura verkörperte den Urwaldzerleger Blain Cooper.

Heute ist Ventura Gouverneur von Minnesota, was bedeutet, dass im „Predator“ zwei zukünftige Regierende zu sehen waren – denn Schwarzenegger würde später Gouverneur von Kalifornien werden. Shane Black, als Regisseur oder Autor von „Lethal Weapon“, „Iron Man 3“ und „The Nice Guys“ heute ein großer Name, war hier in einer seltenen Schauspiel-Rolle zu sehen (Nebenfigur Rick Hawkins). Blacks jüngstes Regie-Projekt: Der vierte „Predator“-Film.

05. Hand anlegen

Venturas Maschinengewehr ist die Minigun M134, die normalerweise nicht getragen wird, sondern an einem Transportmittel, etwa einem Hubschrauber, befestigt ist. Schwarzenegger selbst würde in „Terminator 2“ vier Jahre später die Kanone in die Hand nehmen und auf seine Gegner ausrichten.

