Press Play For Murder: Folge 2 – Feinde – Der Rolling Stone True Crime Podcast

Folge 1 von Press Play For Murder, dem Crime Podcast des Rolling Stone. Wie wurden Tupac Shakur und The Notorious BIG berühmt? Und warum wurden sie zu Feinden?

Anfang der 70er werden in den New Yorker Stadtteilen Harlem und Brooklyn zwei Kinder geboren. Einige Jahre später erreichen die beiden Weltruhm, bevor sie brutal ermordet werden. Erlebt den Aufstieg und den Beginn des Falls der Gangster-Rapper Tupac Shakur und Christopher Wallace – besser bekannt als The Notorious B.I.G. oder Biggie Smalls – in Folge 1 von Press Play For Murder! Jetzt hier direkt anhören: oder abonnieren und später hören auf: Spotify oder Apple Press Play For Murder auf Instagram Quellen und weitere Informationen