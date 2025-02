„Pretty in Pink“: Die beste RomCom der 1980er-Jahre?

Der Legende nach hörte Molly Ringwald das Psychedelic-Furs-Lied „Pretty in Pink“ und inspirierte Autor John Hughes zu seiner Story: „Kitty, you’re really free like individuality / You are what you want to be …“ Das stimmt. Andie Walsh (Ringwald) ist anders als die Mädchen in den Brat-Pack-Komödien der 1980er-Jahre. Sie ist eine Außenseiterin, obwohl sie kein Mauerblümchen ist. Sie macht alles besser, ist klüger, sieht besser aus und hört bessere Musik als die anderen auf der Highschool. Ihren Filmvater verkörpert Harry Dean Stanton als Silberrücken, nicht wie gewohnt als Truckermützen-Melancholiker. Irgendwann hört auch ihr bester Freund, der heimlich in sie verliebte Duckie (Jon Cryer), bessere Musik: „Please please please let me get what I want“ der Smiths.

„Hast du etwas Hippes?“

Es war die Song-Soundtrack-Ära von Kenny Loggins, Survivor und Irene Cara, aber John Hughes war schlauer. Das bekommt auch Blane (Andrew McCarthy) zu spüren, den Andie, als er sie im Plattenladen mit dem Kauf eines „coolen“ Albums beeindrucken will, abserviert. Schließlich ist sie, nicht er die Person hinter dem Tresen. Dieser Dialog enthält alles, was man über 1986 wissen muss: „Hast du etwas Hippes, wenig Politisches?“, fragt Blane, zitternd. „Lionel Richie?“, gibt Andie amüsiert zurück. „Yeah!“, freut er sich, scheinbar erlöst. Andie: „Oder lieber Madonna? Nicht gerade tiefgründig. Aber sie hat Style.“

John Hughes hätte diesen Film selbst drehen können, dies ist schließlich sein Film – wer kennt seinen Regisseur Howard Deutch? Ein unglaubliches Jahrzehnt für Hughes: Er veröffentlichte in Schnellfrequenz gute Arbeiten wie sonst zu jener Zeit nur Prince in der Musik.

„Sixteen Candles“ (mit Ringwald), natürlich „The Breakfast Club“, dazu „Weird Science“, das hierzulande mit dem affigen Titel „L.I.S.A – der helle Wahnsinn“ anlief, und „Ferris macht Blau“, sogar noch im „Pretty in Pink“-Jahr. Erstmals in 4k. (Paramount Pictures / Universal Pictures)