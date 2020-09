Prince-Song des Tages: „It’s Gonna Be A Beautiful Night“

Hören Sie hier die frühe Fassung des Prince-Hits

Mit der 1979er-Version von „I Could Never Take The Place Of Your Man“ wurde jetzt nach „Witness of the Prosecution (Version 1)“ der zweite Song aus dem großen Reissue von „Sign O' The Times“ veröffentlicht, das in verschiedenen Konfigurationen am 25. September 2020 erscheint. Es ist die älteste auf der Super Deluxe Edition enthaltene Aufnahme. Prince: I Could Never Take The Place Of Your Man https://www.youtube.com/watch?v=NAegR_IKlyc&feature=youtu.be Die Version zeigt Prince in bester Rockabilly-Manier, mit reduzierterem Arrangement als in der acht Jahre später auf seinem Meisterwerk veröffentlichten Fassung. Die 1979er-Version von „I Could Never Take The Place Of Your Man“ hätte…