Prince Celebration im Paisley Park: Erste Star-Gäste angekündigt

Bob Dylan bat diese Country-Sängerin um ihre Nummer. Jetzt eröffnet sie seine Tour

10 Jahre nach dem Tod des Sängers wird Prince und sein Vermächtnis mit der Prince Celebration umfassend gefeiert. Nun wurden die ersten Musiker und Podiumsrednern bekannt gegeben, die an diesem fünftägigen Event zu Ehren von „The Purple One“ teilnehmen werden.

Laut einer Pressemitteilung gehören zu den Höhepunkten des Programms Live-Auftritte, die Präsentation bisher unveröffentlichter Musik, Vorführungen selten gezeigter Konzertmitschnitte, immersive Fan-Erlebnisse und Podiumsdiskussionen mit den engsten Mitarbeitern des Musikers. Zudem werden die Prince-Alben „Parade“, „Emancipation“, „The Rainbow Children“, „Chaos and Disorder“ und „3121“ gewürdigt.

Bestätigt ist, dass NPG & The Revolution gemeinsam auf der Bühne Prince feiern werden, darunter Bobby Z und Lisa Coleman, zusammen mit Morris Hayes, Tony M, Levi Seacer, Sonny T, Cora Coleman, Cassandra O’Neal, Greg Boyer und Kenni Holmen.

Chaka Khan, Kat Graham und Bilal feiern Prince

Zu den ersten angekündigten Special Guests des Events gehören Chaka Khan, Morris Day, Miguel, Kat Graham, Tevin Campbell, Sounds of Blackness und Bilal. Weitere besondere Gäste werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

L. Londell McMillan, langjähriger Anwalt und Vertrauter von Prince, sagt zur Prince Celebration: „Zehn Jahre später vermissen wir Prince immer noch sehr, doch seine Präsenz ist nach wie vor so kraftvoll und transformativ wie eh und je. Bei dieser Prince-Feier geht es nicht nur darum, sein außergewöhnliches Lebenswerk zu würdigen, sondern auch darum, den Geist der Innovation, der Gemeinschaft, der Zielstrebigkeit und der furchtlosen Kreativität fortzuführen, der sein Leben geprägt hat. Wir sind stolz darauf, Fans und Mitwirkende in Minneapolis und bald auch an anderen Orten zusammenzubringen, um die Musik, die Geschichten und den bleibenden Einfluss des Künstlers zu erleben, der die Branche und die Welt verändert hat.“

Weitere Infos zum Event gibt es HIER.