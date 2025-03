Netflix: Regisseur der Prince-Doku legt sich mit dem Estate an

Der Oscar-Preisträger und Filmemacher Ezra Edelman bezeichnete die Situation um seinen eingestellten Dokumentarfilm „Prince “ in seinem ersten großen Interview seit Netflix das Projekt letzten Monat effektiv begraben hat, als „Witz“.

Edelman hielt sich im Podcast „Pablo Torre Finds Out“ wenig zurück. Und wies die Behauptungen von Princes Nachlass zurück, sein Film sei voller „dramatischer“ sachlicher Ungenauigkeiten und „sensationsheischender“ Darstellungen bestimmter Ereignisse. Der Regisseur merkte an, dass das Einzige, was der Nachlass tun dürfe, darin bestehe, seinen Film auf sachliche Fehler hinzuweisen. Stattdessen sei ein „17-seitiges Dokument voller redaktioneller und nicht sachlicher Probleme“ vorgelegt worden.

Edelman arbeitete fünf Jahre lang an seinem Film über Prince arbeitete, nachdem er einen Oscar für seinen Dokumentarfilm „O.J. Made in America “ aus dem Jahr 2016 gewonnen hatte. Er fügte unverblümt hinzu: „Glauben Sie, ich hätte Interesse daran, einen Film herauszubringen, der sachlich ungenau ist?“

Ezra Edelman über Netflix-Doku „Prince“:

Über die Frustration des Prince-Nachlasses über Edelmans Film wurde erstmals im vergangenen Sommer berichtet . Einige Monate später enthüllte ein Artikel der New York Times , dass der Film Interviews mit Ex-Freundinnen enthielt, die sagten, Prince hätte körperlich und emotional missbräuchlich vorgehen können. Andere Interviewpartner sagten, Prince sei selbst als Kind missbraucht worden. Und könne deshalb kontrollierend oder emotional manipulativ sein.

Im vergangenen Monat gab Netflix bekannt, dass es mit dem Nachlass von Prince eine „gegenseitige Vereinbarung“ getroffen habe, Edelmans Projekt nicht zu veröffentlichen. Und stattdessen eine neue Dokumentation mit „exklusiven Inhalten aus dem Archiv von Prince“ zu produzieren.

Edelman beklagt Kurzsichtigkeit

Im Gespräch mit Torre sagte Edelman, dass ihn am meisten „die Kurzsichtigkeit einer Gruppe von Menschen, deren Interesse ihr eigener Gewinn ist“, ärgere. Er behauptete, dass der „Anwalt, der den Nachlass verwaltet“, glaube, der Film „würde Prince generationsübergreifend schaden“. Und „jüngere Zuschauer und Fans möglicherweise davon abhalten, Prince zu lieben“.

Edelman schien dies sowohl entmutigend als auch frustrierend zu finden. „Ich denke mir Folgendes. ‚Das ist ein Geschenk. Eine neunstündige Behandlung über einen Künstler, der übrigens verdammt brillant war.‘ Alles, was man über ihn glaubt, ist in diesem Film enthalten. Man kann in seinem Genie baden. Und doch muss man sich auch mit seiner Menschlichkeit auseinandersetzen. Die er übrigens in gewisser Weise nicht offenbaren konnte, weil er in seinem eigenen Mythos darüber, wer er für die Welt war, gefangen war. Und den Mythos musste er aufrechterhalten.“

Ein Vertreter des Prince-Nachlasses hat die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar bislang nicht beantwortet.