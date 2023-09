Priscilla Presley beteuert, sie hatte als 14-Jährige keinen Sex mit Elvis

Foto: WireImage, Stefania D'Alessandro. All rights reserved.

Priscilla Presley hat bei den Filmfestspielen in Venedig bei einer Pressekonferenz zu Sofia Coppolas Biopic „Priscilla“ über ihre Beziehung mit Elvis Presley gesprochen. Dabei beteuerte sie, dass sie keinen Sex mit Elvis hatte, als sie ihn mit 14 Jahren kennenlernte. Der Sänger war zehn Jahre älter als sie.

Empfehlung der Redaktion „Priscilla“: Siebenminütige Standing Ovation auf Filmfestspielen in Venedig

Das Paar traf sich zum ersten Mal 1959 in Deutschland und heiratete sieben Jahre später, als Priscilla 21 Jahre war. Trotz des großen Altersunterschiedes soll der King of Rock ’n‘ Roll sie nie ausgenutzt haben, wie sie in der Pressekonferenz untermauerte. Sie betonte weiterhin, dass ihre Beziehung auf ihrer Bereitschaft, ihm zuzuhören, aufgebaut war.

„Es war sehr schwer für meine Eltern zu verstehen, dass Elvis so interessiert an mir sein könnte“, teilte Priscilla Presley. „Und ich glaube wirklich, dass es daran lag, dass ich eher eine Zuhörerin bin. In Deutschland schüttete Elvis mir gegenüber sein Herz aus – über seine Ängste, seine Hoffnungen, den Verlust seiner Mutter, worüber er nie hinwegkam. Und ich war die Person, die wirklich, wirklich da saß, um ihm zuzuhören und zu trösten. Das war unsere Verbindung.“

Presley fuhr fort: „Obwohl ich 14 war, war ich im Leben schon ein wenig älter — nicht in Zahlen. Darin lag die Anziehung. Leute denken, ,Oh, es ging um Sex‘. Nein, das war es nicht. Ich hatte keinen Sex mit ihm. Er war sehr lieb, sehr sanft, sehr liebevoll, aber er respektierte den Fakt, dass ich erst 14 Jahre alt war. Wir waren gedanklich mehr auf einer Linie und das war unsere Beziehung.“

„Etwas anderes, das er liebte, ist der Fakt, dass ich ihn nie auf irgendeine Weise aufgab. Also bauten wir eine Beziehung auf und diese Beziehung hielt an, bis ich ihn verließ. Und es war nicht, weil ich ihn nicht liebte — er war die Liebe meines Lebens. Es war der Lifestyle, der für mich so schwierig war.“

Empfehlung der Redaktion Biopic über ihr Leben rührt Priscilla Presley zu Tränen

Priscilla Presley verließ Elvis 1972. Im folgenden Jahr ließen sie sich scheiden. Der Sänger verstarb 1977.