Priscilla Presley begleitet Richard Lugner zum Wiener Opernball

Zum 66. Wiener Opernball hatte Richard „Mörtel“ Lugner wieder einen großen Star an seiner Seite. Die Begleitung von Lugner ist jährlich kurz vor dem Ball großes Thema, da der 91-Jährige seit über 30 Jahren einen Gast in seine Loge einlädt. Und dieses Jahr war es Priscilla Presley.

Der Ball zählt zu dem gesellschaftlichen Top-Ereignissen in Österreich und die rund 5000 Gäste sind sich dabei kein Geld zu schade. Eine Eintrittskarte kostet 385 Euro und die teuerste Loge 24.500 Euro.

Charmante Worte für Priscilla Presley

Für die Ex-Frau von Elvis Presley fand der Wiener am Abend des 8. Februar nur schöne Worte. Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Tanzabend sagte er, die 78-jährige US-Schauspielerin sei sehr „pflegeleicht“ und die „schönste Frau“, die er bisher zum Opernball mitgebracht habe.

Auch Presley zeigte sich voller Vorfreude. Sie habe gehört, dass alle den Ball so lieben, „Ich wünschte, ich könnte länger bleiben“, so die Schauspielerin. Besonders beeindruckt sei sie aber von Kultur und Geschichteter Stadt Wien gewesen.

Richard Lugner war sichtlich glücklich

Mit einer Opern-Arie, gesungen von der lettischen Mezzosopranistin Elina Garanca, wurde der Wiener Opernball eröffnet. Danach durfte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Loge mit der US-Amerikanerin reden. Schlussendlich stolzierte Richard Lugner mit seiner prominenten Begleitung auf die Tanzfläche der Staatsoper. Zu Frank Sinatras „Strangers in the Night“ drehten die beiden ein paar Runden im Blitzlicht der Fotografen. Der 91-jährige Lugner schien sichtlicht glücklich und strahlte in die Kameras. „So schön hier, irgendwie so emotional. Wir haben mit Sicherheit nichts dergleichen in Los Angeles“, sagte die 78-Jährige dem „ORF“.

Prominente Begleitung