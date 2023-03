Foto: YouTube. All rights reserved.

„Glückwunsch an die 50 Leute, die die ,Gold‘-Version unserer neuen Platte bestellt haben: Ihr habt gerade eine Scheibe voll mit unserer Pisse gekauft.“ Die australische Band Private Function hat sich etwas ganz Spezielles für ihre neue LP „370HSSV 0773H“ überlegt – und diese eigenen Angaben zufolge mit Urin befüllt. Alle 50 Exemplare sind schon verkauft. Der Longplayer erscheint am 31. März.

Wie man eine Platte mit Urin füllen kann

Wie das funktioniert, hat die Band in ihrem Instagram-Posting angerissen: „Wir haben mit der lokalen Legende @saltydog.records zusammengearbeitet, um die erste mit Pisse gefüllte Platte der Welt herzustellen, und es hat sich herausgestellt, dass es wirklich schwer ist. Wegen der nervigen Menge an Experimenten, die nötig waren, damit diese LP funktioniert, haben wir noch keine physische Kopie, aber hier ist ein Video, das die Entstehung des Albums beschreibt.“

Die Band aus Melbourne beginnt ihr Video damit, dass jedes Mitglied einen Behälter mit seinem Urin in die Kamera hält. Chris Penney erklärt über den Vorgang, dass sie dafür eine „bakterielle Lösung finden mussten, um die Pisse abzutöten, da sie sich sonst ausdehnt und die Platten aufbrechen könnte. Ich liebe die Vorstellung, dass die Scheiben in den Regalen aufbrechen und all eure Schallplatten mit Pisse bedecken, und ich hoffe, dass das wenigstens einmal passiert“.

Auch bittet die Band ihre Follower:innen in dem Post: „Benutzt unsere DNA nicht, um Verbrechen zu begehen.“

Über Private Function

„370HSSV 0773H“ wird das erste Album von Private Function sein, seit sich die Band 2021 von Gründungsgitarrist Joe Hansen trennte, nachdem gegen ihn Vorwürfe wegen Fehlverhaltens erhoben wurden. Später wurden zwei neue feste Mitglieder als Ersatz für Hansen vorgestellt: Anthony Biancofiore und Lauren Hester.