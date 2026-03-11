Sandra Hüller im Interview: Warum wahre Macht keine großen Gesten braucht

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Wir trafen Sandra Hüller im Interview zu „Der Astronaut – Project Hail Mary“ und sprachen mit der 47-jährigen Schauspielerin aus Suhl über mächtige Menschen, Kollegialität beim Dreh, aber auch das Besondere am Spiel von ihrem Film-Kollegen Ryan Gosling.

Außerdem berichtete die Gewinnerin des Deutschen Filmpreises davon, dass für sie Überzeugung wichtiger als passive Hoffnung sei, bei ihr immer eine gute Mischung von Bauchgefühl und Kopfentscheidung walten würden und dass man tatsächlich so etwas wie Magie am internationalen Set von „Der Astronaut – Project Hail Mary“ zu spüren bekam.

Zum Videointerview mit Sandra Hüller:

„Der Astronaut – Project Hail Mary“ – Worum geht es im Film?

„Der Astronaut – Project Hail Mary“ ist die Science‑Fiction‑Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Andy Weir, dem Autor von „Der Marsianer“. Der Film begleitet den ehemaligen Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace, gespielt von Ryan Gosling, der in einem Raumschiff erwacht, Lichtjahre von der Erde entfernt, ohne umfangreiche Erinnerungen an seine eigentliche Identität oder den Grund seiner Mission.

Schon bald erkennt Grace, dass er die letzte Hoffnung der Menschheit ist: Eine mysteriöse Substanz droht die Sonne erlöschen zu lassen und damit das Leben auf der Erde auszulöschen. Um das Rätsel zu lösen, begibt er sich auf eine interstellare Reise, bei der er auf ein ungewöhnliches, außerirdisches Wesen trifft und gemeinsam mit ihm um das Überleben kämpft.

Sandra Hüllers Part in „Der Astronaut“

In dem Sci‑Fi‑Spektakel übernimmt Sandra Hüller die Rolle der Eva Stratt, einer hochrangigen Wissenschaftlerin, die die Weltraummission leitet und Ryland Grace in diese riskante Aufgabe schickt. Hüllers Figur ist geprägt von Zielstrebigkeit, Menschenkenntnis und einer komplexen moralischen Haltung – Eigenschaften, die sie im Interview als essentielle Elemente von Führung beschreibt.

Hintergrund und Besetzung

Der Film wurde unter der Regie des Duos Phil Lord & Christopher Miller („The LEGO Movie“, „Spider‑Man: Into the Spider‑Verse“) realisiert und zählt neben Gosling und Hüller ein internationales Ensemble, darunter u. a. Milana Vayntrub und Ken Leung. Neben gewitzten Science‑Fiction‑Elementen verbindet der Film wissenschaftliche Fragen mit menschlichen Emotionen und überraschenden Allianzen – ein Merkmal, das ihn zu einem ambitionierten Kino‑Projekt macht.

„Der Astronaut“ startet in den deutschen Kinos am 19. März 2026.