Ryan Gosling rettet das Universum – und das Kino

Du öffnest die Augen und weißt nicht, wo du bist oder wie du hierhergekommen bist. Du hast so lange geschlafen, dass deine Beine beim Aufstehen den Dienst verweigern; du windest dich auf dem Boden wie ein Wurm. Dein Bart hat Manifest-im-Wald-schreiben-Länge erreicht. Weil alle, die mit dir waren, inzwischen tot sind, dämmert dir schnell, dass du vollkommen allein bist. Durch ein Fenster schaust du raus und versuchst, die Sonne als Orientierungspunkt zu nutzen. Dann merkst du, dass es nicht „unsere“ Sonne ist. Du denkst, schlimmer geht’s nicht. Geht’s. Denn bald wird klar: Du wurdest aus einem tiefen, tiefen Schlaf gerissen und befindest dich jetzt im tiefen, tiefen All, viele Lichtjahre von zu Hause entfernt. Ich bin kein Astronaut, rufst du aus – obwohl du dich auf einem Raumschiff befindest, das gerade durch die Galaxis rast. Technisch gesehen stimmt das sogar (auch wenn du früher mal Neil Armstrong in einem Biopic gespielt hast, aber das nehmen wir vorweg). Du bist kein Astronaut. Du bist schlicht das Einzige, das zwischen dem Fortbestand der Menschheit und ihrer Auslöschung steht.

Das ist die Cold Open, die „Project Hail Mary“ eröffnet – ein unsanftes Erwachen, das zugleich die Vorstellung des Mannes ist, mit dem wir die nächsten zweieinhalb Stunden verbringen werden. (Der Film startet am 20. März in den Kinos.) Dabei brauchen wir eigentlich keine Vorstellung. Der widerwillige Interstellar-Reisende wird von Ryan Gosling gespielt, und schon jetzt haben wir das Gefühl, ihn zu kennen. Gosling ist das verlässliche Matinee-Idol mit markantem Kiefer und schelmischem Humor, der A-List-Held, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, der Mann, der Ken war. Der Typ hat einmal den Jazz gerettet, um Himmels willen – das Universum retten sollte also ein Kinderspiel sein, oder?

Kaum jemand muss sich an diesem Punkt der Filmgeschichte noch erklären lassen, wie die Macht von Filmstars funktioniert – genauso wenig, wie man daran erinnert werden muss, dass sie im Jahr des Herrn 2026 ein kostbares Gut geblieben sind. Doch es gibt nur wenige Schauspieler, die das Gewicht eines Sci-Fi-Blockbusters auf ihren Protein-Shake-Schultern tragen können – geschweige denn den Versuch unternehmen, tiefgründige existenzielle Staunen und herzerwärmende Reflexionen über unseren Platz im Kosmos mit dem nötigen Adrenalinkick zu verbinden, dabei auch noch die Lachmuskeln zu strapazieren – und das alles in Form einer Buddy-Comedy zwischen zwei Spezies. Dass ein solcher Film für alle vier Zielgruppen überhaupt realisiert wurde, ist für sich genommen schon ein Rätsel, das selbst Carl Sagan beschäftigt hätte – auch wenn dahinter ein Regie-Duo mit einer Vita wie Phil Lord und Christopher Miller („The LEGO Movie“) steckt und „The Martian“-Drehbuchautor Drew Goddard erneut Stoff aus dem Kopf von Autor Andy Weir adaptiert. Was die Seltenheit angeht: Wir befinden uns im Bereich der Kometensichtung.

Gosling trägt den ganzen Film

Und dennoch hat „Project Hail Mary“ in seinem Star jemanden gefunden, der das alles wirklich zum Funktionieren bringt. Gosling kann uns tatsächlich glaubhaft machen, dass ein Jedermann in außergewöhnliche Umstände geworfen wird, ohne dabei den altmodischen Charme zu verlieren – und er verkörpert die Idee, dass es noch möglich ist, ein Spielberg-Abenteuer im Stil der Achtziger hinzulegen, das weder auf Cleverness noch auf Empathie verzichtet. „Hail Mary“ dreht sich notgedrungen um ihn, aber er beweist, warum er das Recht verdient, im Mittelpunkt zu stehen. Ein echtes Starfahrzeug – in mehr als einer Hinsicht.

Seine Figur heißt Ryland Grace, aber man sollte ihr den symbolisch aufgeladenen Nachnamen nicht übel nehmen. Er war einmal ein angesehener Wissenschaftler, bis er ein Paper veröffentlichte, in dem er behauptete, Wasser sei keine notwendige Voraussetzung für Leben auf anderen Planeten. Plötzlich war Grace bei seinen Kollegen zur persona non grata geworden. Jetzt unterrichtet er Naturwissenschaften an einer staatlichen Mittelschule, wo seine Schüler alle nervös auf die Nachrichten reagieren, in denen von unserer Sonne die Rede ist. Stimmt es, dass „Weltraumteilchen“ den gigantischen Plasmaball fressen, der unseren Planeten am Leben erhält? Ja, antwortet Mr. Grace, es gibt da etwas namens Petrovia-Linie, das die Leute wegen eines möglichen Aussterbeereignisses besorgt. Aber wir haben mindestens 30 Jahre, um das herauszufinden, erinnert er sie. Und die klügsten Köpfe der Welt arbeiten hart an einer Lösung.

Spoiler: Die klügsten Köpfe der Welt haben keinen blassen Schimmer. Sie haben das Problem auf ein Weltraum-Virus eingegrenzt, das eine Linie zwischen Sonne und Venus bildet. Warum mehrere Sterne – darunter der große, der uns am Leben erhält – infiziert sind und möglicherweise sterben, bringt sie kollektiv zum Kopfkratzen. Daher der plötzliche Auftritt von Eva Stratt (Sandra Hüller aus „Anatomie eines Falls“) vor Graces Haustür. Sie leitet eine internationale Organisation, die sich der Lösung dieser Krise verschrieben hat. Sein Paper hat viele der Verantwortlichen aufhorchen lassen. Ob er sie bitte zu einem abgelegenen Flugzeugträger mitten im Nirgendwo begleiten würde, um ihnen zu helfen, herauszufinden, was zum Teufel vor sich geht? Und er solle sich nicht täuschen lassen, weil diese „Bitte“ in Frageform kommt. Es ist eher ein direkter Befehl.

Rückblenden bauen die Hintergrundgeschichte auf

Wie Grace von seinem ruhigen Leben als Lehrer, der Teenagern das Periodensystem erklärt, zu einem Alleingang in einem Raumschiff knapp südlich von Neptun gelangt, enthüllt „Project Hail Mary“ in Rückblenden – die komplizierte Vorgeschichte wird Szene für Szene aufgebaut. Hätten Lord und Miller diese irdischen Episoden zum Hauptereignis gemacht, man hätte trotzdem einen vollwertigen Blockbuster bekommen: Gosling und Lionel Boyce aus „The Bear“ auf der Jagd nach Mikroben im Labor, Hüller, die aus der kühlen, teutonischen Haltung ihrer Administratorin das Beste herausholt, und ein Karaoke-Höhepunkt mit Harry Styles‘ „Sign of the Times“. Ähnlich wie „The Martian“ liegt hier ein Fokus auf – und eine echte Wertschätzung für – die wissenschaftliche Methode und die Notwendigkeit des Großdenkens. Wer ein bisschen schielt, sieht unter all den Sci-Fi-VFX einen Prozessfilm. Das hier ist ein Produkt pro-wissenschaftlicher Haltung. Angesichts der unverhüllten Verachtung der aktuellen US-Regierung für solche bewährten intellektuellen Herangehensweisen ans Leben rückt dieser Respekt den Film auch klar in die Kategorie Eskapismus.

Dennoch ist „Project Hail Mary“ in vielerlei Hinsicht ein Zwei-Personen-Stück – wobei eine dieser Personen eine CGI-Konstruktion aus Granit ist. Graces Begleiter, ein Pilot und ein Ingenieur, sind während des Hibernationsabschnitts der Reise gestorben. In der ersten Hälfte fahren wir größtenteils auf dem Beifahrersitz mit Gosling, der es voll auf „Gravity“ anlegt und seinen Solotrip mit Monologen überbrückt, mit gelegentlichen Abstecher in seine Vergangenheit auf festem Boden. (In Anlehnung an jenes frühere Science-Fiction-Drama mit George Clooney zeigt der Film eine erschreckend realistische Darstellung des Weltraums, die gleichermaßen atemberaubend und gnadenlos wirkt – eine letzte Grenze, bei der die Betonung auf letzte liegt.) Erst als er auf ein anderes Schiff trifft, wird seine tolpatschige Isolation unterbrochen. Es kommt zum Erstkontakt, und dank einer wirklich universellen Übersetzungssoftware gelingt die Kommunikation. Es gibt tatsächlich anderes Leben im Universum – in Form eines knapp einen Meter hohen Haufens empfindungsfähiger Gesteinsbrocken. Grace nennt ihn – wie sonst? – Rocky.

Rockys Planet steckt offenbar im gleichen Schlamassel wie unserer, und auch er wurde rekrutiert, um herauszufinden, warum ein einzelner Stern vom Todesurteil verschont geblieben ist. Auch seine Crew hat die Reise nicht überlebt. Grace und Rocky schließen sich im Namen interstellarer Solidarität zusammen. Und wir haben nicht übertrieben, als wir sagten, das hier sei Spielbergian – diese Szenen lehnen sich stark an die Fähigkeit jenes Regisseurs an, im Alltäglichen Staunen zu entdecken, und an die wirklich wunderbaren Momente mit außerirdischen Persönlichkeiten. Gesprochen von James Ortiz, besteht Rocky aus ineinandergreifenden Weltraumfelsen – man denke an Korg aus „Thor: Ragnarok“, aber mit E.T.s Niedlichkeit gesegnet – und fühlt sich doch so lebendig an wie sein neuer Homo-sapiens-Kumpel. Man könnte fast vergessen, dass man Gosling dabei zuschaut, wie er gegen einen computergenerierten Alien spielt, den man für einen Miniatursteinbruch halten könnte.

Rocky stiehlt fast die Show

Nur dass Gosling diese Szenen tatsächlich gegen einen Spezialeffekt spielt – wenn auch einen erstklassigen –, und das ist nur einer der vielen Schwierigkeitsgrade, die der dreifache Oscar-Nominierte meistern muss. Und wie ein Parkour-Champion springt, gleitet und hüpft er geschickt über alles hinweg, was der Film ihm entgegenwirft. Absurde Komödie, unverhüllte Sentimentalität, actionbeladenes Überleben, Drama auf Leben und Tod, nachdenkliches Philosophieren, die Notwendigkeit, mit einem außerweltlichen Schotterkumpel zu bonden – er kann das alles. Selbst wenn man spürt, wie Lord, Miller und Goddard beginnen, mit dem Daumen schwer auf den Regler für emotionale Auszahlung zu drücken, weiß Gosling, wie er verhindern kann, dass das Ganze ins Rührselige und Kitschige abgleitet.

Der Star ist zweifellos der Grund, warum Amazon ein Budget auf Höhe der großen Hollywood-Ären finanziert hat – das, und die Tatsache, dass dem Gründer des Unternehmens alles gefällt, was mit Volldampf Otto Normalverbraucher in die Stratosphäre schickt. Aber hey, das Universum zu retten ist nicht billig. Genauso wenig wie die Rettung einer bestimmten Art von Film: die Art, die versteht, dass Spektakel der Geschichte dienen muss und nicht umgekehrt; die weiß, wie man eine Alchemie beschwört, die den Glauben an die Magie der Leinwand weckt; die ein Mainstream-Publikum umwirbt, ohne sich dabei auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herabzulassen.

Die Art von Film, die Popkunst nicht für ein Oxymoron hält. Das ist es, was Gosling und das kreative Team hinter „Project Hail Mary“ versuchen. Der Filmtitel ist zugleich seine eigene Beschreibung. Und die Tatsache, dass sie das verdammt nochmal fast hinkriegen, reicht aus, um einem das Gefühl zu geben, selbst aus einem langen, tiefen Schlaf erwacht zu sein, in dem man sich mit lauten, großen Kino-Spektakeln abfinden musste, die vergessen hatten, dass in alldem eigentlich ein menschlicher Faktor stecken soll. Aufwachen, Leute. Hier gibt es wirklich etwas zu sehen.