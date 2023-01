Puscifer kommen auf Europa-Tour – 3 Konzerte in Deutschland

Puscifer, das musikalische Bandprojekt von Maynard James Keenan (Sänger von Tool und A Perfect Circle), kommt auf Europa-Tour. Es wird ein Konzert in Hamburg und eine Doppel-Show in Berlin geben. Die Band veröffentlicht außerdem das von Maynard James Keenan inszenierte Video zu Carina Runds Neuinterpretation des Songs „A Singularity“ aus dem Album „Existential Reckoning“.

Das Stück wird auf „Existential Reckoning: Re-Wired“ enthalten sein: Eine Neuauflage des Albums der Gruppe aus dem Jahr 2020. Veröffentlichungsdatum soll der 31. März sein. Die Sammlung enthält Beiträge von Nine Inch Nails‘ Trent Reznor, Justin Chancellor von Tool und anderen.

Auf Tour in Europa

Maynard James Keenan und Co. eröffnen die Europatournee am 10. Juni in Dublin, Irland, und bleiben bis zum 7. Juli auf Tour, wo sie in Madrid, Spanien, ihren letzten Stopp haben.Der allgemeine Vorverkauf startet am 20. Januar. Die Tickets sind über Ticketmaster erhältlich.

Puscifer-Tour 2023 in Europa

06.10 – Dublin, Irland @ 3Olympia Theater

12.06. – Glasgow, UK @ O2 Academy Glasgow

13.06. – Manchester UK @ Manchester Academy

15.06. – London, UK @ TBA

17.06. – Clisson, FR @ Hellfest

20.06. – Kopenhagen, DK @ Vega

21.06. – Stockholm, SE @ Fryshuset

26.06. – Hamburg, DE @ Docks

27.06. – Berlin, DE @ Huxleys

28.06. – Berlin, DE @ Huxleys

30.06. – Belfort, FR @ Eurockeennes Festival

07/01 – Tilburg, NL @ 013 Poppodium Tilburg

02.07. – Werchter, BE @ Rock Werchter

04.07. – Barcelona, ES @ Club Razzmatazz

06.07. – Lissabon, PT @ Nos Alive Festival

07.07. – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

Neues Video zu „A Singularity“

Zusammen mit der Tour-Ankündigung veröffentlichten Puscifer auch das Video zu Carina Runds Neuinterpretation des Existential-Reckoning-Tracks „A Singularity“. Keenan führte Regie bei dem Clip, der ein Andenken an seinen Hund MiHo sein soll.