Queen: Adam Lambert startet LGBTQ+-Stiftung „The Feel Something Foundation“

Queen spielen derzeit in Südkorea und wurden dort überschwänglich empfangen. Brian May postete ein Video auf seinem Instagram-Kanal und zeigt sich überwältigt von den südkoreanischen Fans.

Queen sind derzeit mit Adam Lambert in Südkorea, um dort zwei Konzerte in der Hauptstadt Seoul zu spielen, bevor sie nach Australien weiterreisen um mit einem Benefiz-Auftritt Spenden für die Opfer der dortigen Waldbrände zu sammeln. Als Brian May und Roger Taylor Seoul am Flughafen ankamen, erwartete sie ein Empfang, den sie scheinbar nicht erwartet haben. Am Mittwoch (15, Januar) postete May ein Video ihrer Ankunft auf seinem Instagram-Kanal und zeigte sich überwältigt. „Liebe koreanische Fans – was für ein großartiger Empfang für uns, als wir aus dem Flugzeug stiegen. Es hat mich komplett weggeblasen“, so May auf Instagram. „Wow…