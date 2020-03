Queen + Adam Lambert: Neue Live-Termine 2021 – Ticket-Infos hier

In einem neuen Interview sagte Adam Lambert, dass er sich dringend ein George-Michael-Biopic wünschen würde. Dabei denkt er nicht nur an die Fans des Sängers.

Der aktuelle Sänger von Queen, Adam Lambert, hat der ganzen Welt mitgeteilt, dass er gerne zusätzlich zu seiner Aneignung der Bühnenenergie von Freddie Mercury recht bald George Michael spielen würde. Wenn denn jemals ein Biopic über den Sänger gemacht wird. Das ist zur Zeit nicht in Planung, aber nach „Bohemian Rhapsody“ boomt das Genre der Musiker- und Band-Biopics. Insofern kann es sicher nicht schaden, sich so früh wie möglich ins Spiel zu bringen. Zumal Mercury-Darsteller Rami Malek nach seinem Oscar-Triumph im vergangenen Jahr in die A-Liga Hollywoods aufgestiegen ist. Was wissen wir eigentlich über George Michael? „Ich denke, das wäre…