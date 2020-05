Queen + Adam Lambert veröffentlichen „You are the Champions“

Das wird Sie auch interessieren





Queen + Adam Lambert haben „You Are The Champions“, den Song, den sie für alle Gesundheitsfacharbeiter im Kampf gegen Corona eingespielt haben, nun auch offiziell als Lockdown-Version im Download und Stream veröffentlicht.

Alle Einnahmen des Stücks gehen an den „COVID-19 Solidarity Response Fund“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zum Lied, das eine Abwandlung ihres Klassikers „We are the Champions“ darstellt, gibt es auch einen Clip – mit einem Beitrag von Dr. Rory Taylor, der Tochter des Schlagzeugers Roger Taylor. Dr. Taylor arbeitet als Ärztin im NHS, dem Staatlichen Gesundheitsdienst von Großbritannien.

Brian May: „Genauso wie unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, die für uns in zwei Weltkriegen gekämpft haben, sind diese tapferen Kämpfer an der vordersten Front unsere neuen CHAMPIONS. Das bedeutet Ärzte, Krankenschwestern, Reinigungskräfte, Porters, Chauffeure, Teeköchinnen- und Köche und alle die jeden Tag still ihr Leben riskieren um die Leben unser gleichen zu retten. ALLE CHAMPIONS!!!” Roger Taylor ergänzt: „Als Vater von einer Tochter die an der vordersten Linie steht, bin ich dessen bewusst, wie kritisch die Arbeit ist, die sie täglich leisten um uns und die Gesellschaft zu retten. Ihr Mut und Opfer darf nicht beeinträchtigt werden, und die Regierungen müssen hundert prozentig alles zu ihrem Schutz unternehmen. Sie sind für uns alle unersetzbar und sie sind unsere wahren Helden, unsere Champions.”