Any way the stream blows: „Bohemian Rhapsody“ knackt 2 Milliarden Streams

Der Song „Bohemian Rhapsody“ von Queen wurde weltweit über 2 Milliarden Mal auf Spotify gestreamt. Der Titel wurde 1975 auf dem Album „A Night at the Opera“ veröffentlicht, seit 2011 ist er auf der Streaming-Plattform verfügbar. Trotz Überlänge mauserte sich „Bo-Rhap“ damals zum ersten Nummer-eins-Hit der Band.

Trotz der vielen Abrufe ist „Bohemian Rhapsody“ nicht der am häufigsten gestreamte Song – im Jahr 2022 allein wurde „Shape Of You“ von Ed Sheeran über 3,32 Milliarden Mal auf der Plattform gehört, auf ihn folgen The Weeknd (3,16 Milliarden) mit „Blinding Lights“ und Tones and I mit „Dance Monkey“ (2,65 Milliarden).