Queens of the Stone Age: Berlin-Konzert abgesagt – Band schockiert

Das Berlin-Konzert der Queens of the Stone Age im Theater des Westens war als einziger Deutschland-Stopp ihrer weltweit nur in wenigen Städten gespielten „The Catacombs Tour“ geplant. Nun muss der Gig kurzfristig gecancelt werden.

Wie die Band vor wenigen Stunden auf Instagram bekannt gab, hätten die Veranstalter überraschend verkündet, dass sich die Show am 23. Oktober auf der Charlottenburger Bühne nicht umsetzen lasse. Ticketbesitzer:innen sollen ihr Geld erstattet bekommen, doch die Enttäuschung ist groß.

Erklärung auf Instagram: „Wir wurden überrascht“

In einem Statement auf Instagram heißt es: „Die Konzertveranstalter haben es versäumt, uns darüber zu informieren, dass es nicht möglich sein würde, unser Konzert wie geplant im Theater des Westens abzuhalten.“ Sie selbst seien damit überrascht worden, weshalb es auch so kurzfristig keine Möglichkeit mehr gebe, eine Ersatz-Location zu finden. „Wir wurden von dieser Information zu einem so späten Zeitpunkt überrascht, dass es nicht mehr möglich war, die Show zu verlegen“, schreiben Queens of the Stone Age weiter.

Das Konzert wurde als restlos ausverkauft eingestuft, und einige Fans wollten lange Reisen auf sich nehmen, um die einzigartige Veranstaltung zu erleben. In der Kommentarspalte zum Instagram-Beitrag äußern viele ihre Enttäuschung und Wut. Auch QOTSA selbst zeigen sich verärgert: „Wir sind frustriert und schockiert über die Entscheidungen, die getroffen wurden. Der fehlende Respekt euch, eurer wertvollen Zeit und eurem Geld gegenüber, der zu dieser Entscheidung geführt hat, ist unentschuldbar.“

„Alive in the Catacombs“: Tour sollte Station in Berlin machen

2024 spielten Queens of the Stone Age eine besondere Unplugged-Show in den Pariser Katakomben – umgeben von historischen Relikten. Das Konzert war ein Herzensprojekt von Frontmann Josh Homme, der zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich durch seine Krebserkrankung so angeschlagen war, dass er selbst nicht wusste, wie es für ihn weitergehen würde.

Die Katakomben-Show wurde dadurch nicht nur musikalisch zu einem intensiven und intimen Erlebnis, sondern auch zu einem persönlichen Moment – eine wortwörtliche Feier des Am-Leben-Seins. „Alive in the Catacombs“ wurde audiovisuell dokumentiert, erschien anschließend auf Vinyl und als Film und war in kürzester Zeit vergriffen.

Nach dem großen Erfolg der Performance kündigte die Band an, mit ihrem Minialbum auf eine kurze Tour zu gehen. Die fünf Songs aus dem Pariser Untergrund sollten am Donnerstag (23. Oktober) erstmals im Berliner Theater des Westens live gespielt werden. Doch zur großen Enttäuschung der Fans und der Band selbst wird das nun nicht passieren.

Theater des Westens schweigt – alle weiteren Shows ausverkauft

Das Theater des Westens hat bislang kein Statement zur Absage veröffentlicht. Tickets, die über Eventim gekauft wurden, können erstattet werden. Eine weitere Gelegenheit, „Alive in the Catacombs“ live zu erleben, wird es jedoch hierzulande nicht geben. Vier weitere Akustik-Konzerte spielt die Band noch in Europa – jedoch sind auch diese bereits restlos ausverkauft.