Queens Of The Stone Age sagen ihre restliche Tour für 2024 ab

Queens of the Stone Age haben alle verbleibenden Tourdaten für das Jahr 2024 abgesagt. Diese Entscheidung wurde getroffen, um sicherzustellen, dass Frontmann Josh Homme die notwendige medizinische Versorgung erhält und seine Gesundheit in den Vordergrund stellt.

Tourabsage nach Notoperation von Josh Homme

Queens of the Stone Age, die bereits im Juli ihre Europa-Konzerte aufgrund einer Notoperation von Homme ausfallen lassen mussten, teilten die gesamte Tourabsage für 2024 über ihre sozialen Medien mit und zeigten sich gleichzeitig dankbar für die Unterstützung ihrer Fans. Josh Homme musste sich Anfang Juli einer dringenden Notoperation unterziehen, die ihn dazu zwang, mehrere Gigs in Europa, darunter auch in Berlin, abzusagen

Seit dem letzten Konzert der Band am 6. Juli in Mailand sind sie nicht mehr aufgetreten. Trotz der Hoffnung der Fans, dass die US-Tournee fortgesetzt werden könnte, entschied sich die Gruppe nun dazu, auch diese Termine abzusagen, um Hommes vollständige Genesung zu gewährleisten.

Hoffnung auf Live-Rückkehr 2025

Queens of the Stone Age erklärten in einem offiziellen Statement: „Josh hat keine andere Wahl, als seiner Gesundheit Vorrang zu geben und sich für den Rest des Jahres medizinisch versorgen zu lassen.“ In dem Posting brachte die Band auch ihre Hoffnung zum Ausdruck, 2025 wieder Gigs geben zu können. Einige der abgesagten US-Termine wurden bereits auf das nächste Jahr verschoben.

Lest hier das gesamte QOTSA-Statement:

Die genauen Details zu Hommes Gesundheitszustand wurden nicht bekannt gegeben.