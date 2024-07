Queens Of The Stone Age müssen weitere Konzerte absagen

Erst wollten sie als erste Band in den Pariser Katakomben auftreten, jetzt folgten überhaupt keine Auftritte mehr. Queens Of The Stone Age haben am Freitag (26. Juli) weitere Konzerte abgesagt.

Sieben Festivals blicken in die Röhre

Grund für die ausfallenden Shows ist der gesundheitliche Zustand von Frontmann Josh Homme. Der Sänger und Gitarrist wurde Anfang des Monats zuhause in den USA notoperiert und muss offenbar weiterhin unter ärztlicher Aufsicht bleiben. Nachdem bereits acht Konzerte zwischen dem 10. und 27. Juli gestrichen wurden, fallen nun weitere sieben Festival-Auftritte aus.

Die Absagen betreffen drei Stopps in Skandinavien sowie Gigs in Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und Portugal. Sie sollten zwischen dem 8. und dem 21. August stattfinden.

Queens Of The Stone Agebedankt sich bei Fans

„Wegen anhaltender medizinischer Betreuung muss Josh Homme auf Anweisung der Ärzte in deren Obhut in den Vereinigten Staaten bleiben“, heißt es im Statement der Band. „Die Familie Homme und Queens Of The Stone Age sind sehr dankbar für die guten Wünsche und das Verständnis während dieser Zeit.“ Weiterführend rät die Band ihren Fans, die Webseiten der betroffenen Festivals für weitere Informationen zu checken.

Weiter in die Zukunft blickt die Band nicht. Derzeit ist eine US-Tour mit Start Ende September geplant, die das aktuelle Album „In Times New Roman“ (2023) feiern soll. Zuletzt traten sie Mitte Juni als Headliner des englischen Download Festivals auf, danach spielten sie noch Ende des Monats beim Hellfest im französischen Clisson. Dort hatten sie auch die besondere Katakomben-Show für die folgende Woche angekündigt, zu der es nie kam. Was genau Josh Homme hat, ist nicht öffentlich bekannt.