Dieb stiehlt Raab-Kamera und wird jetzt von der Polizei gejagt

„In zwei Tagen ist das Ding wieder hier oder wir reißen dir so richtig den Arsch auf.“ Mit diesen Worten richtete sich Stefan Raab am Mittwoch (25. September) in seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ an einen Dieb, der eine Kamera bei einem Außendreh gestohlen hat. Mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Was war passiert? Bei Dreharbeiten vor einem Kölner Blumenladen sei eine der versteckten Kameras geklaut worden, erklärte der Moderator in seiner Show. „Während wir diese Aufnahmen gemacht haben, das ist kein Scherz, wurden wir Opfer eines unfassbaren Verbrechens“, so Raab. „(…)Wir hatten eine weitere 360-Grad-Kamera installiert. Und jetzt kann sich der Täter natürlich vorstellen, was da drauf ist.“

Bestohlener Raab – Aufklärung in nächster Show

Die Drohung, der mutmaßliche Dieb sollte das gestohlene Equipment in spätestens zwei Tagen wieder zurückgeben, verkaufte der 57-Jährige indes als „Angebot“. Ob die nun eingeschalteten Strafbehörden bereits erfolgreich waren oder der Straßenräuber bereits bei Raab vorstellig geworden ist, war am Freitag noch unklar.

RTL machte allerdings in einem Statement deutlich, dass es kommende Woche Neuigkeiten zu dem Thema in der RTL+-Show geben werde.

Der Start von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ wurde mit viel medialer Aufmerksamkeit bedacht. Nach vielen Jahren Pause hatte Stefan Raab nach einem erneuten Boxspektakel gegen Regina Halmich sein TV-Comeback angekündigt. Die neue Sendung erinnert in ihrer Form an so etwas wie ein Best-of früherer Raab-Ideen. RTL spricht bereits von einem großen Erfolg. Der Privatsender hat sich die Dienste des „TV Total“-Erfinders eine hohe Millionensumme kosten lassen. Das Witz-Level erinnert durchaus an vergangene Zeiten – was nicht jedem gefallen dürfte.