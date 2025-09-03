Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Radiohead treten noch in diesem Jahr in Berlin auf. Am 8. und 9. Dezember, als auch am 11. und 12. Dezember gastieren Thom Yorke und Kollegen in der Uber Arena.

Der Andrang wird riesig sein. Das letzte Mal spielten Radiohead beim Lollapalooza 2016 in Deutschland. Auf der offiziellen Bandseite wird jetzt schon versucht, die Masse in Schach zu halten – u.a. mit einem Registrierungsprozess und der Vorgabe sich ausschließlich Tickets für ein einziges der Konzerte sichern zu können.

Wir haben die Band-Infos von radiohead.com für euch übersetzt.

Tickets für Radiohead

„Um es für alle, die teilnehmen möchten, so fair wie möglich zu machen:

Sie müssen Ihre Daten hier registrieren, bevor die Tickets in den Verkauf gehen, um die Konkurrenz durch Bots und Ticket-Händler zu verringern.

Sie können maximal 4 Tickets für nur ein Datum kaufen, um so vielen Menschen wie möglich den Besuch zu ermöglichen.

Wir werden den größeren Anteil der Tickets an diejenigen vergeben, die näher an der Show wohnen, wie hier gezeigt, und es wird Kontingente für diejenigen geben, die innerhalb Europas reisen möchten, sowie für diejenigen außerhalb Europas. Unser Ziel ist es, die Tickets entsprechend der Nachfrage auf faire und geografisch bequeme Weise zu verteilen.

FAQs (Deutsch)

Wie bekomme ich ein Ticket?

Sie müssen Ihre Daten über das Registrierungsformular, das Sie von hier auf radiohead.com erreichen, registrieren, um eine Chance auf den Kauf eines Tickets zu haben. Das Registrierungsformular ist zwischen 10:00 BST/11:00 CEST am Freitag, den 5. September, und 22:00 BST/23:00 CEST am Sonntag, den 7. September geöffnet.

Bis 22:00 BST/23:00 CEST am Mittwoch, den 10. September, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert, ob Sie einen Unlock-Code erhalten haben oder nicht.

Am Freitag, den 12. September, um 10:00 BST/11:00 CEST können Sie diesen Unlock-Code verwenden, um auf die offizielle Ticketplattform zuzugreifen und bis zu 4 Tickets für eine der Nächte an diesem Veranstaltungsort zu kaufen. Tickets werden nach dem Prinzip „first come, first served“ verkauft; der Erhalt eines Unlock-Codes garantiert kein Ticket.

Warum muss ich meine Daten registrieren, um ein Ticket zu kaufen?

Heutzutage bedeutet der Kauf von Tickets nach dem Prinzip „first come, first served“, dass Sie sich in einer Warteschlange mit Bots und Ticket-Händlern befinden, die einen unfairen Vorteil haben. Die Registrierung dient dazu, zu überprüfen, dass Sie die Person sind, die Sie angeben zu sein, und um den Ticketkaufprozess für die Fans etwas fairer zu gestalten.

Welche Informationen muss ich zur Registrierung angeben?

Sie müssen Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Handynummer sowie Ihre Stadt und Ihr Land des Wohnsitzes angeben. Diese Informationen werden verwendet, um Ihre Identität beim Ticketkauf zu überprüfen. Sie werden außerdem gefragt, welche Stadt oder Städte von den fünf möglichen Sie besuchen könnten. Und Sie haben eine bessere Chance auf Tickets, wenn Ihre Auswahl eine Stadt beinhaltet, die Ihnen am nächsten liegt – prüfen Sie dies wie hier gezeigt.

Sie dürfen sich nur einmal mit Ihren eigenen, korrekten Daten registrieren. Andernfalls riskieren Sie, dass Ihre Registrierung ungültig wird. Es macht keinen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihre Daten registrieren, aber sobald das Registrierungsformular geschlossen ist, gibt es keine weitere Gelegenheit, sich für den Ticketkauf zu registrieren.

Kann ich wählen, für welche Stadt ich ein Ticket bekomme?

Wenn Sie einen Unlock-Code erhalten, wird er für eine der Städte gelten, die Sie während der Registrierung angegeben haben.

Kann ich zu mehr als einer Show gehen? Wie viele Tickets kann ich kaufen?

Sie dürfen einmalig bis zu 4 Tickets für eine Nacht in der Stadt kaufen, für die Sie Ihren Unlock-Code erhalten. Alle Buchungen für mehr als eine Nacht können storniert werden.

Wenn ich einen Unlock-Code erhalte, ist mir dann ein Ticket garantiert?

Leider garantiert der Erhalt eines Unlock-Codes kein Ticket. Der eindeutige Code, den Sie erhalten, schaltet lediglich den Zugang für Sie zur offiziellen Ticketplattform frei. Sie müssen den Anweisungen folgen, die Ihnen zusammen mit Ihrem Unlock-Code per E-Mail zugeschickt werden, um sich am Freitag, den 12. September, um 10:00 BST/11:00 CEST in deren Warteschlange einzureihen.

Wenn ich keinen Unlock-Code per E-Mail erhalten habe, gibt es dann eine Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen?

Wenn Sie bis Mittwoch, den 10. September, 22:00 BST/23:00 CEST keinen Unlock-Code erhalten, können Sie nicht am ursprünglichen Ticketverkauf am Freitag, den 12. September, teilnehmen. Sie werden jedoch automatisch auf eine Warteliste für weitere Verkaufswellen gesetzt. Falls Tickets für eine der Städte, die Sie bei der Registrierung ausgewählt haben, unverkauft bleiben, erhalten Sie möglicherweise eine E-Mail mit einem Unlock-Code und mindestens 24 Stunden Vorlaufzeit, um diese zu kaufen.

Wie viel werden die Tickets kosten?

Stehplatztickets kosten 97 € (Spanien), 100 € (Italien), £85 (UK), 775 DKK (Dänemark) und 110 € (Deutschland) plus Gebühren. Alle Details zur Preisgestaltung einschließlich Sitzplätzen und „Fast-Track-Status“-VIP-Tickets finden Sie hier. Der Ticketpreis bleibt fix und ändert sich nicht dynamisch.

Es wird eine Spende von 1 €/£1 zum Ticketpreis hinzugefügt oder darin enthalten sein. In London geht die Spende an den LIVE Trust, im übrigen Europa an Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) – dieser Betrag kann steuerpflichtig sein. Radiohead wird die Gesamtsumme mit einer Spende an Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) verdoppeln.

Wenn ich ein Ticket gekauft habe und nicht gehen kann, kann ich es zurückgeben oder an jemand anderen verkaufen?

Die einzige Möglichkeit, Tickets zu verkaufen oder zu übertragen, erfolgt über die Transfer- und Weiterverkaufsfunktion zum Nennwert, die von der offiziellen Ticketplattform angeboten wird – bitte informieren Sie sich bei dieser über Details. Diese Funktion wird erst näher zum Zeitpunkt der Show verfügbar sein. Einige Veranstaltungsorte werden Ihren Ausweis mit dem Namen auf dem Ticket abgleichen.

Kann ich Tickets auf anderen Seiten kaufen?

Nein. Bitte beachten Sie, dass Tickets oder Unlock-Codes, die auf Wiederverkaufsseiten oder über dem Nennwert angeboten werden, überwacht und storniert werden können.

Wie kaufe ich barrierefreie Tickets?

Wenn Sie das Registrierungsformular ausfüllen, lesen Sie bitte die bereitgestellten Informationen und antworten Sie mit „Ja“, falls Sie einen barrierefreien Sitzplatz benötigen. Wenn Sie einen Unlock-Code erhalten, erhalten Sie weitere Informationen dazu, wie Sie sich verifizieren und barrierefreie Tickets kaufen können.

Wird es noch weitere Shows geben? Wird Radiohead in meinem Land spielen?

Es wird keine zusätzlichen Termine geben. Dies sind die einzigen Shows, die Radiohead vorerst spielen werden. Die Band hofft, in Zukunft weitere Shows an anderen Orten zu geben.