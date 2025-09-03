John Robb mit Gästen im Posh Teckel in Berlin

The Cure live in Leipzig: Lang leben die Gothics!

Am 22. und 23. September ist John Robb als Teil seiner Lesereise zu seinem Buch „Goth – Die dunkle Seite des Punk“ (Ventil Verlag, bereits erhältlich, 32 Euro) im Posh Teckel in Berlin zu sehen.

Das neue Werk des Musikers (The Membranes) und Pop-Journalisten gibt einen Überblick über die Goth-Musik und -Subkultur. Beschrieben werden die sozialen, politischen und popkulturellen Kontexte, aus denen sich in Großbritannien ab den späten 1970ern und dann Anfang Mitte der 1980er nach und parallel zu Punk und Post-Punk eine neue, eigenständige Jugendkultur entwickelte.

Was zunächst ohne Namen blieb, entwickelte sich dann zu Goth. Robb analysiert in dem Band nicht nur die kulturellen Hintergründe vom Untergang Roms über Lord Byron, Märchen und Vampiren bis hin zum Instagram-Kult, sondern legt auch dar, wie die Musik sich aus Glam, Psychedelic, Rock’n’Roll, Punk und Post-Punk formierte.

Enthalten sind auch Ausschnitte aus Interviews mit u.a. The Sisters Of Mercy, Bauhaus, Joy Divsision, Siouxsie & The Banshees, Einstürzende Neubauten, Laibach, The Cure und Nick Cave & The Bad Seeds.

John Robbs Lesung in der Manchester-Bar Posh Teckel (Pflügerstraße 4, 12047 Berlin) wird am 22. September vom Künstlerpaar Danielle de Picciotto & Alexander Hacke und am 23. September von MFS-Labelchef Mark Reeder begleitet.

Übrigens: John Robb sorgte letztes Jahr mit einem Interview mit Noel Gallagher für viel Aufregung.

Die Lesereise von John Robb wird gefördert von Stiftung wissensART und präsentiert von OxFanzine & livegigs.de. Es gibt noch weitere Termine in Hamburg (21. September, Semtex), Chemnitz (24. September, Aaltra) und Rüsselsheim (25. September, Das Kind).