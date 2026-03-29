20 wahnsinnig großartige Radiohead-Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

ROLLING STONE taucht ein in die weniger bekannten Nischen der Diskografie von Radiohead. Tief vergrabene Albumtracks, B-Seiten, Compilation- und Soundtrack-Songs sowie bei Fans beliebte Live-Aufnahmen, die nie offiziell veröffentlicht wurden – und stellt eine Liste der wichtigsten unbekannten Songs zusammen.

Von „Follow Me Around” und „Fog” bis „Worrywort” und „Lift. Hier sind 20 großartige Radiohead-Songs, die nur Hardcore-Fans kennen.

„Banana Co” (1993)

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Dieser sarkastische frühe B-Side-Song ist vielleicht der politisch offenste Song, den Radiohead vor ihrem Bush-Ära-Album „Hail to the Thief“ aufgenommen hat. Darin kritisiert die Band scharf die kolonialistischen Supermächte, die bestimmte lateinamerikanische Länder (oder „Bananenrepubliken“) für ihre Exporte ausbeuten und zerstören. Yorke, der später zu einem der schärfsten Kritiker der Ausbeutung in der Landwirtschaft in der Musikwelt werden sollte, hat die unverblümte Ironie der ersten Zeile „Oh, Banana Co, we really love you, and we need you” nie übertroffen.“ Und obwohl der Song manchmal wie ein Probelauf für einige der raffinierteren Albumtracks der Band aus derselben Zeit („Bones“) klingt, wird es nie langweilig, Yorke zuzuhören, dessen Stimme so klar ist, dass sie sich sogar im Supermarkt verkaufen könnte. D.E.

„Blow Out” (1993)

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Der zukunftsweisendste Track aus Radioheads unscheinbarem Debütalbum – der Song ist quasi ein Testlauf für „Knives Out“, der vier Alben später erscheinen sollte – „Blow Out“ zeigt Yorke, wie er seine Probleme mit geringem Selbstwertgefühl in einen schrägen Emo-Jam verwandelt. Als einer der wenigen Songs aus Pablo Honey, den die Band seit Mitte der Neunzigerjahre nicht mehr aus Scham live gespielt hat, zeigt der Song die Präzision des Quintetts aus Oxford sowie ihre Vorliebe für klangliches Chaos. Wenn die sanfte Gitarrenkaskade einem Lärmsturm weicht, klingt dieser mitreißende Albumabschluss wie das Werk einer Band, die an die Tür ihrer eigenen Zukunft klopft. D.E.

„True Love Waits” (1995)

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In vielerlei Hinsicht ist es Radioheads größter unveröffentlichter Song – auch wenn er schließlich 2001 auf dem Live-Album „I Might Be Wrong“ erschien und 2017 dann als Studioversion auf „A Moon Shaped Pool“.

Eine eindringliche, herzzerreißende Erkundung von Abhängigkeit und Verzweiflung, ist seit mindestens 1995 im Backkatalog und wurde dank Bootlegs zu einem Fan-Favoriten – gerade als die Band ihn für ganze fünf Jahre auf Eis legte. Aufgrund der Nachfrage Radiohead in den letzten zehn Jahren gelegentlich in ihre Sets aufgenommen, wo er sich fast wie etwas aus einer Zeitkapsel anfühlt, wie ein Überbleibsel einer einfacheren, traurigeren Ära. In den 20 Jahren seit seiner Entstehung hat Yorke seine Aufmerksamkeit globalen Themen zugewandt, aber hin und wieder ist es schön, in eine Zeit zurückzukehren, in der er noch eine Art Creep war, oder zumindest ein Typ, der „Ich lebe nicht, ich schlage nur die Zeit tot“ und es auch so meinte. J.M.

„Killer Cars“ (1995)

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Eine der allerersten B-Seiten von Radiohead – eine raue Version des Songs tauchte bereits 1993 in ihren Live-Sets auf – wurde erst einige Jahre später in der Version aufgenommen, die den meisten Fans bekannt ist. „Killer Cars” ist ein dreigleisiger Gitarren-Jam, dessen Musik ebenso unverblümt und panisch ist wie der Text. Yorke greift hier die gleichen körperlichen Ängste auf, die sich in LP-Songs wie „My Iron Lung” eingeschlichen haben, und verwandelt sie in einen regelrechten Ausraster darüber, wie wir jedes Mal, wenn wir uns ans Steuer setzen, unser Leben in die eigene Hand nehmen. „Ich mache eine kleine Spritztour, und es könnte das letzte Mal sein, dass du mich lebend siehst“, schreit der Sänger und verleiht dem Crashtest-Dummy, der auf dem Cover von The Bends prangt, eine düstere Ironie. D.E.

„Lift“ (1996)

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Der bei Radiohead-Hardcore-Fans beliebte, mitreißende und funkelnde Song „Lift“ war ein fester Bestandteil der Setlists aus der „Bends“-Ära und einer der letzten Überbleibsel des hymnischen Brit-Pop-Hooks, bevor die Band mit OK Computer einen düstereren Weg einschlug. Allerdings passte „Lift” nicht zur Stimmung von OKC oder den B-Seiten, und Radiohead legte den Track für fast sieben Jahre auf Eis, um ihn dann während ihrer Tournee 2002 in einer langsameren, zurückhaltenderen Version wiederzubeleben.

Nach den Auftritten im Jahr 2002 wurde „Lift“ erneut von der Band aufgegeben und war dazu verdammt, unter den anderen unsortierten Radiohead-Songs in den iTunes-Bibliotheken der Fans zu schlummern … bis Jonny Greenwood im vergangenen Herbst verriet, dass Radiohead im Studio erneut an „Lift“ gearbeitet hatte, um ihn möglicherweise auf ihrem nächsten Album zu veröffentlichen.

„Es ist ein ‚Management-Favorit‘“, sagte Greenwood. „Was die Leute nicht wissen, ist, dass es auf jedem Album einen sehr alten Song gibt, wie ‚Nude‘ auf In Rainbows. Wir haben nie das richtige Arrangement dafür gefunden, bis dahin. ‚Lift‘ ist genau so. Wenn die Idee stimmt, bleibt sie richtig. Es spielt keine Rolle, in welcher Form.“ D.K.

„Pearly*“ (1997)

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Wir sind uns nicht sicher, über wen Thom Yorke in dem OK Computer-Outtake „Pearly“ singt, aber mit jedem kleinen Hinweis, den er preisgibt („Dew-drop dentures“, „Vanilla milkshakes from Hard Rock Cafes“, die zu einer „sweet tooth for white boys“ führen), können wir davon ausgehen, dass es sich um ein eitles, abgeschottetes Monster handelt – ein strampelndes, quiekendes Gucci-Schweinchen, das erwachsen geworden ist. Dass sie nun Macht besitzt, erklärt wahrscheinlich den dissonanten Lärm des Songs, ein Durcheinander aus weit aufgerissenen Gitarren und hämmernden, düsteren Trommeln, das schließlich in einer triefenden Schlussstrophe explodiert. Ob es sich nun um bissige Sozialkritik oder nur um eine Verunglimpfung einer Berühmtheit handelt, der Punkt bleibt derselbe: Im Inneren ist alles verfault. J.M.

„Polyethylene (Parts 1 & 2)“ (1997)

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Dieser Song aus dem Album „OK Computer“ erinnert daran, dass eine der größten Stärken von Radiohead schon immer darin lag, das Klinische viszeral wirken zu lassen. Er ist nur einen Schritt davon entfernt, dass Thom Yorke einfach Namen aus einem Telefonbuch vorliest (stattdessen gibt es Zeilen wie „Decaffeinate, unleaded, keep all surfaces clean“), und dennoch hat er es in sich. Nach einem sanften Gitarrenintro folgt ein abruptes Stoppen, ein Live-Countdown, eine surrende Orgel und dann zwei Booster-Raketen aus Gitarre und Schlagzeug, die den Song in den Himmel schießen. Je höher er steigt, desto mehr dreht er sich, mit knirschenden Akkorden, spitzen Leads und treibendem Bass, bevor er schließlich irgendwo in der oberen Atmosphäre verglüht. Die Wolke, die dabei entstanden ist, ist wahrscheinlich immer noch dort oben – ein weiterer Beweis dafür, dass es sich lohnt, nach den Sternen zu greifen. J.M.

„Palo Alto” (1997)

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Angesichts der Tatsache, dass der Song aus der OK Computer-Ära stammt – und nach der Silicon Valley-Enklave benannt ist, in der Facebook und Google entstanden sind – handelt „Palo Alto” vor allem von der bedrückenden Leere einer ungewissen Zukunft. Wenn Thom Yorke singt: „In einer Stadt der Zukunft / Ist es schwer, einen Platz zu finden”, spricht er nicht vom Parken. Aber da es sich um den letzten Track der EP „Airbag/How Am I Driving?” handelt – der Brücke zur klaustrophobischen „Kid A”-Phase –, könnte dies auch Yorkes Erkenntnis vorwegnehmen, dass diese Weiten doch unübersichtlicher waren, als er gedacht hatte. Wenn er singt: „In einer Stadt der Zukunft / Ist es schwer, sich zu konzentrieren“, könnte er Snapchat meinen. So oder so, er wusste, dass wir dem Untergang geweiht waren; gut, dass dieser Song so ein Kracher ist. J.M.

„Follow Me Around“ (1998)

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Es tauchte erstmals in „Meeting People Is Easy“ auf, Radioheads verstörendem Film über die „OK Computer“-Welttournee, wo es über eine Montage monotoner Interviews gespielt wurde, in denen unter anderem ein erschöpfter Thom Yorke einem Journalisten sagte: „Du wirst ein Heuchler werden … das ist es, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Und dann bekommst du Kinder und das war’s.“ Es versteht sich von selbst, dass er mit schweren Themen zu kämpfen hatte – dem Vergehen der Zeit, der Last der Verantwortung, dem Druck der Erwartungen –, die alle in dem schillernden, düsteren „Follow Me Around“ zum Ausdruck kommen.

Von den Erwähnungen schattenhafter Gestalten, die in Ecken lauern, bis hin zur schmerzhaften Resignation im Refrain ist es einer seiner düstersten Songs, schon allein deshalb, weil er zugibt, dass er weiß, was auf ihn zukommt, aber keine andere Wahl hat, als weiterzumachen. Kein Wunder, dass sie diesen Song nie richtig aufgenommen haben; manche Dinge sind besser so, wie sie sind. J.M.

„Fog“ (2001)

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Er mag nicht den gleichen Ruf genießen wie „True Love Waits” oder „Talk Show Host”, aber dieser verschwommene, sich langsam aufbauende Amnesiac-Abfall ist einer der besten B-Sides von Radiohead. Er beginnt mit einigen stark verzerrten Synth-Tönen, die wie die Schallwellen einer alten Radiosendung klingen, die zur Erde zurückkehrt. Als Yorke schließlich mit seiner Stimme durchbricht, kommt sie so klar und nah, dass man das Gefühl hat, er singe direkt ins Ohr. Von da an ist es ein einziges Crescendo: Die Trommeln beginnen zu wummern, Colin Greenwood schlägt auf eine Tamburin und eine ausgewachsene Jam-Session entfaltet sich zu den passend undurchsichtigen Texten über NYC-Folklore und ein unbekanntes Kind, das auf die schiefe Bahn gerät. „Fog” wird nur selten bei Konzerten gespielt, wenn die Stimmung passt, und ist ein emotional unaufgelöster Crashkurs in dem, was diese Band am besten kann. D.E.

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