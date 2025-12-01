Radiohead verschieben Konzerte: Sind auch die Berlin-Shows in Gefahr?

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Müssen Radiohead-Fans jetzt um die Berlin-Konzerte bangen? Die britische Band hat zwei ihrer vier geplanten Shows in Kopenhagen kurzfristig verschoben. Der Grund: Sänger Thom Yorke kämpft mit einer „extremen Halsentzündung“, die es ihm momentan „unmöglich macht zu singen“.

Die für den 1. und 2. Dezember angesetzten Konzerte in der Royal Arena werden auf den 15. und 16. Dezember verlegt. Die Tickets für die verschobenen Konzerte werden automatisch auf die neuen Termine übertragen. Wer eine Rückerstattung benötigt, kann diese über die jeweilige Vorverkaufsstelle beantragen.

Radiohead verschieben Konzerte: „Am Boden zerstört…“

„Wir sind am Boden zerstört, diese Shows so kurzfristig verschieben zu müssen“, teilte die Band in einem Statement mit. Gleichzeitig zeigt sie sich vorsichtig optimistisch: Die Auftritte am 4. und 5. Dezember sollen nach jetzigem Stand wie geplant stattfinden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Damit ändert sich die Tournee-Dramaturgie der Band spürbar, denn eigentlich sollten die Berlin-Konzerte den Schlusspunkt der heiß ersehnten Europa-Tour bilden. Radiohead spielen viermal in der Uber-Arena: am 8., 9., 11. und 12. Dezember. Für Fans mit Tickets für den 12. Dezember bedeutet das: Sie erleben nun nicht mehr das große Tourfinale.

Radiohead: Das Statement

„Wir sind am Boden zerstört, diese beiden Shows so kurzfristig verschieben zu müssen. Aber bei Thom wurde eine extreme Halsentzündung diagnostiziert, die es ihm unmöglich macht zu singen.

Die Behandlung läuft bereits, und wir hoffen, dass Thom rechtzeitig genesen wird, um die beiden verbleibenden Kopenhagen-Konzerte am 4. und 5. Dezember sowie alle vier Berlin-Shows ab dem 8. Dezember spielen zu können.

Wir sind überwältigt von den Reaktionen des Publikums und lieben es, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Es versteht sich von selbst, dass es uns furchtbar leid tut, diese Shows verschieben zu müssen.“