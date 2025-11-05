So wirbelten Radiohead am 5.11. in Madrid die Setlist durcheinander

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Radiohead begeisterten in Madrid mit einer ganz neuen Setlist! Für den zweiten Auftritt nach der siebenjährigen Bühnenabstinenz boten Thom Yorke & Co. ihren Fans eine völlig neue Songauswahl. Eröffnet wurde der Abend mit „2 + 2 = 5“, das am Vorabend noch als zweites Stück gespielt worden war. Danach gab’s mit „The Bends“, „Jigsaw Falling Into Place“ und „All I Need“ gleich drei Tourdebüts – das genannte „Jigsaw Falling Into Place“ wurde sogar zum ersten Mal seit 2009 live aufgeführt.

Radiohead wirbeln Setlist in Madrid durcheinander: Viele Tourdebüts

Im weiteren Verlauf feierten zahlreiche Songs ihre Tourpremiere, darunter „Nude“ (mit neuem Piano-Intro), „Reckoner“, „Airbag“, „Separator“, „Pyramid Song“, „(Nice Dream)“, „Exit Music (For a Film)“ und „Street Spirit (Fade Out)“. Wieder im Set waren außerdem „Ful Stop“, „You and Whose Army?“, „Idioteque“, „Bodysnatchers“, „Myxomatosis“ und „There There“.

Azch der Zugabenblock war ganz anders als am Vorabend. Hier kamen „Let Down“, „Weird Fishes/Arpeggi“, „Planet Telex“, „Present Tense“, „The Daily Mail“, „Paranoid Android“ und „Everything in Its Right Place“zum Einsatz.

Radiohead: Eine Songstatistik

Insgesamt umfasste die Setlist 25 Songs aus acht Studioalben. Am stärksten vertreten war „In Rainbows“ mit sechs Stücken, gefolgt von „OK Computer“ und „The Bends“ mit jeweils vier. „Hail to the Thief“ war mit drei Songs vertreten, A„ Moon Shaped Pool“, „Amnesiac“ und „Kid A“ mit je zwei, „The King of Limbs “ (inklusive „Live From the Basement“) mit einem.

Fotos und Videos:

Radiohead live in Madrid: Die Setlist vom 5. November 2025

1. 2 + 2 = 5 (first time as opener since 2004)

2. The Bends (tour debut)

3. Jigsaw Falling Into Place (tour debut; first time since 2009)

4. All I Need (tour debut)

5. Ful Stop

6. Nude (tour debut; with new piano intro)

7. Reckoner (tour debut)

8. Airbag (tour debut)

9. Separator (tour debut)

10. Pyramid Song (tour debut)

11. You and Whose Army?

12. Idioteque

13. Bodysnatchers

14. (Nice Dream) (tour debut; first time since 2009)

15. There There

16. Myxomatosis

17. Exit Music (For a Film) (tour debut)

18. Street Spirit (Fade Out) (tour debut)

Encore:

19. Let Down

20. Weird Fishes/Arpeggi

21. Planet Telex (tour debut; first time since 2017; „Just“ was listed as an alternative)

22. Present Tense (tour debut)

23. The Daily Mail (tour debut; „Optimistic“ was listed as an alternative)

24. Paranoid Android

25. Everything in Its Right Place (with snippet of „Sit Down. Stand Up.“ in intro)

Auch Konzert Nummer eins war großartig

Am Vortag, dem 4. November 2025, hatten Radiohead in der Movistar Arena ihr erstes Konzert seit 2018 gespielt und damit den Auftakt ihrer Europa-Tour gegeben. Die Band präsentierte sich erstmals mit dem neuen zweiten Schlagzeuger Chris Vatalaro und einer Rundbühne in der Mitte der Halle. Auf der Setlist standen damals 25 Songs aus acht Studioalben, mit Schwerpunkt auf Hail to the Thief und OK Computer (je sechs Stücke). Eröffnet wurde der Abend mit „Let Down“, gefolgt von „2 + 2 = 5“ und „Sit Down. Stand Up.“ – Letzteres erstmals seit 2004. Auch „No Surprises“, „Weird Fishes/Arpeggi“, „Paranoid Android“, „How to Disappear Completely“ und „Karma Police“ waren Teil der Setlist. Das Konzert endete mit „Karma Police“ als Zugabe – ein klassischer Abschluss für den ersten Auftritt nach sieben Jahren Pause.