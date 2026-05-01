Blut, Gedärme und Rock and Roll: Foo Fighters präsentieren zombieverseuchtes „Spit Shine“-Video

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Foo Fighters finden in ihrem neuen Musikvideo zu „Spit Shine“ die perfekte Mischung aus Zombie-Apokalypse und Moshpit. Der Track stammt von ihrem aktuellen Album „Your Favorite Toy“.

Dave Grohl schrieb und inszenierte den blutgetränkten Clip, der mit einer Notfallwarnung beginnt: „Dies ist kein Test – ein viraler Ausbruch hat stattgefunden. Er ist hochansteckend und potenziell tödlich. Bitte bleiben Sie drinnen und bewahren Sie Ruhe.“ Die Kamera schwenkt dann auf die Foo Fighters, die in schicken, makellosen weißen Outfits vor einem ekstatischen Publikum spielen – ebenfalls in schicken, makellosen weißen Outfits gekleidet. (Das Casting übernahm Grohls Tochter Harper.)

Diese Klamotten bieten natürlich die ideale Leinwand für das folgende Chaos. Während die Foo Fighters „Spit Shine“ durchprügeln, fällt eine Horde Zombies über das Konzert her und richtet ein maßlos übertriebenes Massaker an. Eingeweide werden verspeist, Blut spritzt in alle Richtungen – und dennoch hört das Moshen einfach nicht auf.

Grohls Faible für Horror

Dass Grohl auf ein Zombie-Video setzt, kommt kaum überraschend: Der Musiker ist bekennender Horrorfilm-Fan und spielte 2022 die Hauptrolle in der Horrorkomödie „Studio 666“, für die er auch die Story schrieb – der Rest der Foo Fighters war ebenfalls mit von der Partie. In einem ROLLING-STONE-Interview rund um den Filmstart erzählte Grohl, wie eng einer seiner Lieblingshorrorfilme mit seiner Punk-Jugend verknüpft war.

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„Ich liebe Horrorfilme. Als ich in Washington, D.C., aufwuchs, war ich besessen von ‚Der Exorzist‘ – nicht nur, weil er dort gedreht wurde, sondern weil am Fuß der Treppe, die im Film eine große Rolle spielt, am Wochenende immer alle Punks tranken“, sagte er. „Der Liquor Store nebenan verkaufte Bier an, sagen wir mal, Elfjährige.“

Foo Fighters veröffentlichten „Your Favorite Toy“ letzte Woche – ihr zwölftes Studioalbum und das erste seit „But Here We Are“ aus dem Jahr 2023. Die Band startet im Juni eine Europatournee, bevor am 4. August in Toronto eine Nordamerika-Tour beginnt. Den Abschluss macht am 26. September ein Konzert in Las Vegas; Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy sind auf den meisten Dates als Support dabei.