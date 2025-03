Mark Pritchard & Thom Yorke kündigen Debütalbum an und teilen Single

Thom Yorke adaptiert Radioheads „Hail To The Thief“ für „Hamlet“-Stück

Nicht nur ein neuer Song wurde verkündet – Mark Pritchard & Thom Yorke wollen ein ganzes Album abliefern. Am 9. Mai wird ihr Debütwerk namens „Tall Tales“ via Warp Records erscheinen. Einen (weiteren) Vorgeschmack auf die Platte gibt es mit der Single „This Conversation Is Missing Your Voice“ ebenfalls zu hören.

So ganz neu ist die Kombination aus Pritchard und Yorke jedoch nicht mehr. Bereits seit über zehn Jahren arbeiten die beiden zusammen und im Februar 2025 brachten die beiden mit „Back in the Game“ ein gemeinsames neues Stück heraus.

Die visuelle Komponente

Wie schon bei dem ersten Musikvideo hat auch bei dem zweiten Clip, zu „This Conversation Is Missing Your Voice“ Jonathan Zawada die Regie übernommen. Er ist ein visueller Künstler, der analoge mit digitalen Techniken miteinander verbindet. Auch für das Album-Artwork der beiden war er zuständig.

„This Conversation Is Missing Your Voice“:

„Back in the Game“:

Die Musikvideos sind Teil eines längeren Films, an dem Jonathan Zawada in den letzten Jahren arbeitete – immer in Verbindung mit der Musik, an der Mark Pritchard und Thom Yorke tüftelten. Und wenn „Tall Tales“ am 9. Mai veröffentlicht wird, wird auch sein Film in ausgewählten Kinos gezeigt.

Was uns auf „Tall Tales“ erwartet

„Tall Tales“ besteht aus zwölf Songs und wird als Vereinigung mehrerer Erzählungen und Genres beworben. Auf der LP soll es laut Pressemitteilung um die Frage gehen, „wohin unser unersättlicher Appetit auf ‚Fortschritt‘ uns geführt haben könnte.“

Thom Yorke schrieb die Songtexte, sang sie ein und Mark Pritchard war für den Sound zuständig.

Tracklist von „Tall Tales“:

A Fake in a Faker’s World

Ice Shelf

Bugging Out Again

Back in the Game

White Cliffs

The Spirit

Gangsters

This Conversation is Missing Your Voice

Tall Tales

Happy Days

The Men Who Dance In Stags‘ Heads

Wandering Genie

Albumartwork:

Mehr zur Zusammenarbeit

Musiker und Produzent Mark Pritchard und The Smile– sowie Radiohead-Frontmann Thom Yorke kennen einander schon etwas länger. Den Track „Back In The Game“ führte Yorke zum Beispiel das erste Mal zum Auftakt seiner Solotour „Everything“ in Christchurch, Neuseeland, live auf. Bei weiteren Terminen in Australien, Japan und Singapur war das Stück ebenfalls ein Bestandteil der Setlist. Aber auch vorher führten sie ihre Wege zueinander. 2016 erschien das Stück „Beautiful People“ auf Mark Pritchards Soloalbum „Under The Sun“ (auch bei Warp Records) und dabei war ebenfalls Yorke am Mikrofon zu hören.

Mark Pritchard bildet außerdem mit Tom Middleton das Produktionsduo Global Communication. In den 90ern wurde er im Bereich der elektronischen Musik in Großbritannien bekannt. Seitdem veröffentlicht er Remixe, darunter auch zwei von Radioheads „Bloom“.

Mit Thom Yorks Stimme war er also schon vertraut, als die beiden anfingen, gemeinsame Sache zu machen. Und wie auch schon für „Beautiful People“ verzerrte Mark Pritchard für „Back In The Game“ Thom Yorkes Gesang. Diesmal verwendete er einen H910 Harmonizer.