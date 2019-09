„Rambo“-Erfinder David Morell bezeichnet „Last Blood“ als „Dreck“

Am 13. September wird es zu den legendären Filmen mit Sylvester Stallone bundesweit eine Special-Night in mehreren Kinos geben. Zu diesem Anlass verlost ROLLING STONE drei besondere Filmplakate.

Am 19. September kommt „Rambo 5: Last Blood“, das große Finale der Kult-Action-Reihe, in die deutschen Kinos. Bereits wenige Tage zuvor haben Fans jedoch die Möglichkeit, sich auf das Leinwand-Erlebnis einzustimmen. Schon am 13. September gibt es bundesweit die Gelegenheit, noch einmal Teil 1-3 von „Rambo“ im Zuge einer „Special Night“ im Kino zu erleben, ungeschnitten und in 4K. Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zu „Rambo I-III“: https://www.youtube.com/watch?v=s8Gc2NtNWeI Zu dem Anlass der Special Night am 13. September verlost ROLLING STONE drei begehrte Filmplakate. Wer gewinnen will, muss einfach das Formular ausfüllen und als Lösung „Rambo“ angeben.