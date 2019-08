Rammstein: 150 russische Musiker covern „Du hast“ an der Wolga

Auch im kommenden Jahr gibt es die wohl spektakulärste Show in mehreren deutschen Städten zu sehen. Jetzt gibt es die Termine für die Konzerte und den Start für den Ticketvorverkauf.

Es geht wieder los. Noch voll mit ihrer aktuellen Tour beschäftigt, kündigten Rammstein schon die nächsten Städte für eine Europa-Tour 2020 an. Gleich fünf deutsche Städte sind mit dabei. Jetzt gibt es Konzert-Termine für Deutschland. Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, 5. Juli, um 11 Uhr auf Eventim. Auf ihrer Facebook-Seite teilte die Band eine bunte Grafik, in der alle Namen der bisher angekündigten Städte im Schnelldurchlauf durch das Bild laufen. „Get ready for 2020!“ https://www.youtube.com/watch?v=VjjgXTYeUQk&feature=youtu.be Rammstein live auf Tour 2020 – das sind die Termine für Deutschland: 29.05.2020 – Leipzig, Red Bull Arena 02.06.2020 – Stuttgart, Mercedes-Benz Arena 27.06.2020 –…