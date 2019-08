Gestern Abend (5. Juni) feierte der Sänger den deutschen Tourauftakt zu „Still Not Dead Yet“ vor 40.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena. Der Gig in Stuttgart: Fotos, Videos und die Setlist.

Phil Collins spielte vergangenen Mittwoch (5. Juni) das erste Konzert in Deutschland zu seiner „Still Not Dead Yet“-Tour. In der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena sahen 40.000 Zuschauer einen gut aufgelegten Collins mit seinen größten Hits. Die Setlist war identisch mit der in Wien. Diesen Freitag (7. Juni) kommt der Sänger ins Olympiastadion nach Berlin. Phil Collins live in Stuttgart: Bilder https://www.instagram.com/p/ByWtAjoiD6J/ https://twitter.com/Melian0907/status/1136347656358375424 https://twitter.com/itsdilaracan/status/1136541733850877957 Phil Collins live in Stuttgart: Die Setlist Against All Odds (Take a Look at Me Now) Another Day in Paradise Hang in Long Enough Don’t Lose My Number Throwing It All Away (Genesis) Follow You Follow Me (Genesis)…