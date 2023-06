Rammstein-Konzert in München: „Pussy“ und Peniskanone fehlen

HELSINKI, FINLAND - MAY 28: Till Lindemann of Rammstein performs live on stage at Olympia Stadion on May 28, 2023 in Helsinki, Finland. (Photo by Venla Shalin/Redferns)

Bei ihrem ersten diesjährigen Konzert in München (Mittwoch 07. Juni) haben Rammstein darauf verzichtet, das fest in ihre aktuelle Setlist eingeflochtene Lied „Pussy“ darzubieten – und haben damit auch auf ihre „Peniskanone“ verzichtet. Bei der dazugehörigen Showeinlage reitet Till Lindemann eben jenes künstliche, motorisierte Glied, aus dem Schaum ins Publikum spritzt. Der Verzicht dürfte eine Konsequenz sein auf die Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens, mit denen sich der 60-Jährige konfrontiert sieht. Vielleicht will Lindemann öffentlich nun keine Bilder mehr produzieren, die ihn als männlichen Aggressor zeigen. Die Peniskanone im Einsatz, hier in New York 2022:

Wortkarg war der Rammstein-Frontmann schon immer. Am gestrigen Abend sagte er aber ganz am Ende: „München, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr bei uns seid.“ Eine für seine Verhältnisse innige Verabschiedung.

Schon vor dem Konzert gab es Proteste gegen die Band. Rund 60 Menschen hatten vor dem Stadion einen Boykott des Auftritts gefordert. Die Polizei meldete keine größeren Zwischenfälle, allerdings soll es ein paar wütende Rammstein-Fans gegeben haben, die gerne auf die Demonstrierenden losgegangen wären.

Laut setlist.fm boten Rammstein den Song „Ohne Dich“ erstmals seit 2019 „als volle Band-Version“ dar. Diese Änderung im Set könnte auch eine Reaktion auf die Solidaritätsbekundungen ihrer Fans sein – Berichten zufolge hatten Anhänger der Band geplant, bei „Ohne Dich“ einen Kniefall hinzulegen und den Musikern ein „Ohne Euch“ zurückzuschmettern.

Zuvor hatte es schon Spekulationen über den Übergang von Song neun zu Song zehn gegeben, und wie dieser wohl in München inszeniert werde – also der Übergang zwischen „Zeit“ und „Deutschland“. Dabei wird Richard Z. Kruspes „Deutschland“-Remix eingespielt, und Lindemann verschwindet für acht bis zehn Minuten zwecks Kostümwechsel von der Bühne. Angeblich in den „schwarzen Raum“, in dem es Berichten zufolge angeblich auch zu sexuellen Handlungen zwischen ihm und rekrutierten Fans gekommen sein soll.

