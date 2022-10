Rammstein kündigen für 2023 Zusatzkonzert in Brüssel an

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Till Lindemann (Rammstein) bei einem Aufritt im Rahmen des Maximus Festivals im Parque de la Ciudad am 10. September 2016 in Buenos Aires, Argentinien.

Die Rammstein–Europatour ist zum großen Teil schon ausverkauft, auch für die deutschen Zusatzkonzerte in München oder Berlin gibt es keine Karten mehr. Für Reisewillige gibt es aber jetzt eine neue Möglichkeit: Die Band hat für den 3. August 2023 ein Zusatzkonzert in Brüssel angekündigt.

„Aller guten Dinge sind drei“, hieß es auf dem Instagram-Kanal der Band. „Rammstein freuen sich, eine dritte Show in Brüssel ankündigen zu können.“ Tickets sollen ab Freitag, den 28. Oktober, zehn Uhr morgens unter rammstein.com/tickets zu haben sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rammstein (@rammsteinofficial)

Bisher waren zwei Konzerte in der belgischen Hauptstadt am 4. Und 5. August geplant. Beide sind schon restlos ausverkauft. Auch für Fans, für die Brüssel zu ungünstig gelegen ist, gibt es aber noch Chancen, Rammstein live zu sehen: Zum Beispiel für die Konzerte am 12. Juli in Budapest oder am 31. Juli im polnischen Chorzow gibt es aktuell noch Karten.

EUROPE STADIUM TOUR 2023