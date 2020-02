Lindemann: Zu „Fish On“ wirft der Rammstein-Sänger mit toten Fischen um sich

Foto: Frank Meissner. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Till Lindemanns Tour mit seinem Projekt „Lindemann“ hat begonnen und wurde, wie es für den Rammstein-Sänger typisch ist, mit einigen Kontroversen eingeleitet. Von pornografischen Videos bis hin zu der martialischen Tourankündigung von Support-Act Jadu. Die erste Show spielte Lindemann am 04. Februar in Hannover und dachte sich dafür etwas aus, was selbst die hartgesottensten Rammstein-Fans schockieren könnte.

Während des Songs „Fish On“, der 2015 auf dem Debütalbum „Skills In Pills“ erschien, hängte sich der Sänger ein Art Bauchladen um, hackte tote Fische klein und warf mit diesen um sich. Wer zunächst dachte, dass es sich dabei wahrscheinlich um Attrappen handelte, musste schon bald feststellen, dass Till Lindemann es wohl ernst meinte und tatsächlich zerhackstückelten Fisch ins Publikum warf.

Ob man tatsächlich tote Meeresbewohner auf seine Besucher schmeißen muss, ist allerdings mehr als fraglich. Mittlerweile gibt es von Lindemanns Shows zahlreiche YouTube-Videos, unter anderem auch eines zu „Fish On“.

„Fish On“ von Lindemann live in Hannover auf YouTube: