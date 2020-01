Till Lindemann: Support-Act Jadu mit martialischen Worten zum Tourauftakt

Rammstein haben vor dem Start ihrer diesjährigen Tour neue Merchandise-Artikel herausgebracht. Mit dabei sind neben Pullovern oder T-Shirts auch eher bizarre Artikel.

Rammstein gehen bekanntlich 2020 auf ihre große Stadiontour (auch in Amerika) anlässlich ihres zuletzt veröffentlichten, siebten Studioalbums „Rammstein“. Für das neue Jahr bringt die Band auch gleichzeitig neue Merchandise-Artikel heraus, die man wahlweise in dem Pop-Up-Store in Berlin oder online kaufen kann. Mit dabei sind neben den üblichen Klamotten auch einige obskure Dinge, wie der limitierte Rotwein „Wiener Blut“ oder das Parfüm „Kokain Intense“. Außerdem können sich jetzt auch schon die kleinen Fans der Band freuen, denn Rammstein haben nun auch rosa Pullover oder Ringelsocken für Kinder in ihrem Shop. Das ist vielleicht nicht ganz passend zu dem ansonsten sehr…