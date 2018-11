„End of the Road World Tour“: Kiss kommen für acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Kiss haben die Termine ihrer angeblich letzten Tournee bekanntgegeben: Die Hardrocker kommen ab Mai 2019 für acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Die Reise heißt „End of the Road World Tour“, der Titel soll also das definitive Ende von Kiss verkünden. Einen Pre-Sale soll es ab Freitag (02. November) geben. Statement von Kiss: „All that we have built and all that we have conquered over the past four decades could never have happened without the millions of people worldwide who’ve filled clubs, arenas and stadiums over those years. This will be the ultimate celebration for those who’ve…