Rammstein live 2023: Das sind die Ticketpreise

Der Vorverkauf ist am 8. September gestartet: Rammstein kommen nach München und Berlin, wo sie jeweils drei Konzerte spielen. Wir haben für Euch eine Übersicht mit den aktuellen Ticketpreisen erstellt. Noch sind die Eintrittskarten für die Shows in beiden Städten verfügbar – lediglich das München-Konzert am 8. Juni 2023 ist bei Eventim komplett ausverkauft, zumindest nach Stand um 13 Uhr. Allerdings können Tickets immer wieder frei werden, falls Buchungen nicht abgeschlossen wurden. Die Preise für die regulären Karten liegen bei 95,05€ bis 147,85€. Die VIP-Tickets sind ab 429,00€ erhältlich.

Rammstein live in München (08.06.23)

Keine Tickets mehr verfügbar!

Rammstein live in München (10.06.23)

Kategorie 2 – Sitzplatz Normalpreis 130,25€

Kategorie 3 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) Normalpreis 110,45€

Kategorie 4 – Sitzplatz – zzt. nicht verfügbar

Kategorie 4 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) Normalpreis 95,05€

Rammstein live in München (11.06.23)

Kategorie 1 – Sitzplatz – zzt. nicht verfügbar

Kategorie 2 – Sitzplatz Normalpreis 130,25€

Kategorie 2 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) Normalpreis 130,25€

Kategorie 3 – Sitzplatz Normalpreis 110,45€

Kategorie 3 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) Normalpreis 110,45€

Kategorie 4 – Sitzplatz – zzt. nicht verfügbar

Kategorie 4 – Stehplatz Rang – zzt. nicht verfügbar

Kategorie 4 – Stehplatz Innenraum Normalpreis 118,15€

Kategorie 4 – Stehplatz Feuerzone Normalpreis 147,85€

Rammstein live in Berlin (15.07.23)

Hier gibt es nur noch VIP-Tickets:

Business Seat Tribüne – Kategorie 1 (Block C oder D) – Normalpreis 449,00€

Business Seat Lounge – Kategorie 1 – Normalpreis 429,00€

Rammstein live in Berlin (16.07.23)

Hier gibt es nur noch VIP-Tickets:

Business Seat Tribüne – Kategorie 1 (Block C oder D) – Normalpreis 449,00€

Business Seat Lounge – Kategorie 1 – Normalpreis 429,00€

Rammstein live in Berlin (18.07.23)

Kategorie 2 – Sitzplatz Normalpreis 132,00€

Kategorie 2 – Sitzplatz Innenraum – zzt. nicht verfügbar

Kategorie 2 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) Normalpreis 132,00€

Kategorie 3 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) – Normalpreis 112,20€

Kategorie 4 – Sitzplatz (evtl. sichtbehindert) – zzt. nicht verfügbar

VIP-Tickets:

Business Seat Tribüne – Kategorie 1 (Block C oder D) – Normalpreis 449,00€

Via Eventim (Stand: 08.09.2022, 13 Uhr)