Rammstein live in Bern 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Rammstein legen nach: Die Band hat verkündet, das sie im Rahmen ihrer „Europe Stadium Tour 2023“ zwei weitere Konzerte in Bern spielen werden. Der Vorverkauf startet am 8. September um 10 Uhr. Tickets sind hier erhältlich.

Die Veranstalter teilten am 1. September mit, dass die beiden zusätzlichen Konzerte am 17. und 18. Juni 2023 im Berner Stadion Wankdorf stattfinden. Zuletzt spielten Rammstein im Jahr 2019 in der Schweiz. Wir haben für euch eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zum anstehenden Vorverkauf erstellt. Kleiner Tipp: Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ können bereits ab dem 6. September um 10 Uhr Tickets für die Shows ergattern.

Rammstein kündigten ihre große Europa-Tour auf Instagram an: Ein Video zeigt, wie weltweite Rammstein-Fans die einzelnen Termine vermelden. Seht den Clip hier:

Hier die Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz:

07.06.23 in München, Olympiastadion

08.06.23 in München, Olympiastadion

17.06.23 in Bern, Stadion Wankdorf

18.06.23 in Bern, Stadion Wankdorf

26.07.23 in Wien, Ernst-Hampel-Stadion

15.07.23 in Berlin, Olympiastadion

16.07.23 in Berlin, Olympiastadion