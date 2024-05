Nachdem Travis Scott mit seiner „Utopia – Circus Maximus Tour“ bereits 2023 auf den nordamerikanischen Bühnen unterwegs war, kommt der US-Rapper dieses Jahr für zwölf Konzerte auch nach Europa. Im Rahmen der Tour ist er im Sommer in Deutschland und der Schweiz unterwegs und wird Shows in Zürich, Hamburg, Köln und Frankfurt spielen. Hier gibt’s dazu alle Infos im Überblick.

Bevor der 33-Jährige mit seinen Deutschland-Gigs loslegt, wird er am 04. Juli in Zürich auf der Bühne stehen. Anschließend gibt es Shows in Hamburg und Köln. Den Abschluss seiner Tournee wird Travis Scott in Frankfurt zelebrieren.

Termine für die „UTOPIA – Circus Maximus Tour“:

04.07.2024 Zürich Hallenstadion

16.07.2024 Hamburg Barclays Arena

20.07.2024 Köln Rhein Energie Stadion

27.07.2024 Frankfurt Deutsche Bank Park

Der allgemeine Ticketvorverkauf für die Tour beginnt am Freitag, den 10. Mai, um zehn Uhr. Tickets werden auf der Website von Travis Scott und via Live Nation erhältlich sein. Prio- und Pre-Sale-Karten wird es bereits ab Mittwoch (08. Mai) geben.