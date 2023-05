Rammstein live in Vilnius: Videos und Setlist der Generalprobe der 2023er-Tour

Am Montag, 22. Mai, ist der offizielle Start der großen Europa-Tour 2023 von Rammstein. Die erste Show findet im Vingis-Park in Litauen statt. An diesem Ort hielten die deutschen Rocker am Samstag, 20. Mai, eine exklusive Generalprobe ihrer anstehenden Konzerte ab. Die dort anwesenden Fans erlebten Altbewährtes: Meterhohe Stichflammen, ausgefallene Kostüme und „Du Hast“. Doch die Berliner haben auch Überraschungen in petto. Etwa mit „Giftig“ vom Album „Zeit“ (2022), mit dem sie einen Song präsentierten, den sie bis dato noch nie auf der Bühne performt hatten. „Bestrafe Mich“ spielten Rammstein zuletzt 2001 live. Das Konzert wurde auf privaten YouTube-Kanälen dokumentiert.

Eröffnet wurde das Spektakel durch Til Lindemann, der sich mit erleuchteter Mundhöhle von einem riesigen Aufzug auf die Bühne hinabfahren ließ, wo ihn seine Bandmitglieder bereits erwarteten.

Die gesamte Setlist der Generalprobe in Vilnius findet ihr hier:

Rammlied

Links 2 3 4

Bestrafe Mich

Giftig

Sehnsucht

Mein Herz Brennt

Puppe

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du Hast

Sonne

Ohne Dich

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich Will

Adieu

Die Tour endet am 5. August in Brüssel. Bis dahin machen Rammstein vom 7. bis zum 10. Juni in München Halt. Vom 15. bis zum 18. Juli spielen sie in Berlin.

Wer das komplette Konzert in Vilnius sehen möchte, kann das hier tun: