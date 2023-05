Till-Lindemann-Kontroverse: Litauische Polizei nimmt 5-Stunden-Statement von Shelby Lynn auf

Die litauische Polizei hat nun offenbar ein Statement von Shelby Lynn bezüglich des Rammstein-Konzerts in Vilnius aufgenommen. Das schrieb die 24-Jährige in einem Tweet am Dienstag (30. Mai). „Habe gerade 5 Stunden in einem Video-Anruf mit der litauischen Polizei verbracht“, heißt es in ihrem Post. „Sie haben endlich ein offizielles Statement von mir entgegengenommen und mir ein Aktenzeichen gegeben. Ich bin unglaublich enttäuscht darüber, wie die Sache von „Profis“ gehandhabt wurde“, fuhr sie fort. Auf einer Rammstein-Backstage-Party in Vilnius, berichtete Lynn zuvor, seien ihr womöglich K.o.-Tropfen in den Drink gemischt worden. Neben ihr gebe es noch weitere Opfer, wie sie schrieb.

Just spent almost 5 hours on video call with Lithuanian police. They have finally taken an official statement from me and given me a reference number. I’m incredibly disappointed by how this has been handled by “professionals”.

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 30, 2023