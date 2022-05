Rammstein live in Zürich 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Seit dem 15. Mai touren Rammstein mit ihrem neuen Album „Zeit“ durch Europa. Am 30. und 31. ist die Band nun in Zürich im Stadion Letzigrund zu Gast. Als Support-Act wird das französische Klavierduo Duo Jatekok auftreten. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert.

Einlass in Zürich:

Der Einlass ins Stadion Letzigrund beginnt sowohl am 30. als auch am 31. Mai um 16 Uhr. Das Konzert selbst soll dann jeweils gegen 19 Uhr beginnen. Aufgrund der Größe der Location ist es ratsam, rechtzeitig vor Ort zu sein. Für den Einlass ist ein gültiges Ausweisdokument erforderlich.

Tickets für die Rammstein-Show in Zürich

Die Ticktes für die verlegten Shows aus 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit. Die Tickts für die Termine 06.06.2020 und 05.07.2021 gelten für den 30.05.2022. Die Tickets für die Termine 07.06.2020 und 06.07.2021 gelten wiederum für den 31.05.2022. Beide Shows sind, wie fast die komplette Rammstein-Europatour, ausverkauft.

Die Tickets für die Shows sind personalisiert. Daher müssten Besucher*innen ein gültiges Ausweisdokument für die Einlasskontrolle mitbringen. Wer sein Ticket auf eine andere Person umschreiben möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: Entweder online per Fansale oder kurzfristig am jeweiligen Konzerttag an den Kassen am Stadion.

Wer sein Ticket an der Kasse umschreiben möchte, kann das ab 12 Uhr am Konzerttag an den Kassen 1, 3 und 4 beim Stadion Letzigrund tun. Dafür wird das Original-Ticket sowie ein gültiges Ausweisdokument von der Person, auf die das Ticket personalisiert ist, benötigt. Die Umschreibung kostet stolze CHF 30.00.

Anfahrt zum Stadion Letzigrund:

Die Parkplätze rund um das Stadion Letzigrund sind begrenzt. Daher empfehlen die Veranstalter dringend die Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Schweizer Bundesbahnen (SBB) setzten an den Konzerttagen zahlreiche Extrazüge ein und verstärken die Regelzüge. Achtung: Das Ticket für die Anfahrt ist nicht in das Konzertticket inbegriffen.

Wetter in Zürich:

Am Montag, dem 30.05 und Dienstag dem 31.05, werden in Zürich tagsüber Temperaturen um die 20 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Regnen soll es aber nicht. Abends kühlt es dann auf ungefähr 15 Grad ab.

Verbotene Gegenstände:

Beim Einlass wird es umfassende Sicherheitskontrollen geben. Taschen mit Maßen größer als DIN A4 (21cm x 30cm x 25cm) sind nicht erlaubt. Wer mit viel Gepäck anreist, kann das gegen eine Gebühr an Abgabestellen außerhalb des Stadions verwahren lassen. Folgende Gegenstände sind des Weiteren bei dem Konzert nicht erlaubt:

Professionelle Fotokameras, Videokameras und Aufnahmegeräte jeglichen Formats

Selfie Sticks, GoPro-Halterungen, Teleskopstäbe, Stative oder Fahnenstangen

Audio-Abspielgeräte mit integrierten oder externen Lautsprechern

Megafone und Musikinstrumente

Tablets sowie Laserpointer

Schirme (inkl. Knirps), Helme

Behälter aus Glas, Stahl, Blech oder Aluminium (Getränkeflaschen, Thermosflaschen etc.)

Getränkegebinde aus PET, Tetra oder Plastik

Pyrotechnische Gegenstände, Fackeln, Sprühdosen

Waffen jeglicher Art

Transparente oder Fahnen

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

15. Engel (Piano-Version)

16. Ausländer

17. Du riechst so gut

18. Pussy

19. Rammstein

20. Ich will

21. Adieu

Alle Rammstein-Konzerte der Europa-Stadiontour 2022

Rammstein spielt diesen Sommer unter anderem noch in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)