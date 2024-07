Treffen mit Taylor Swift: Roger Federer ist jetzt Swiftie

Nach ihrem ersten von zwei „Eras Tour“-Auftritten im Letzigrund-Stadion am Dienstag, den 9. Juli 2024, hatte Taylor Swift ein Treffen mit Tennis-Legende Roger Federer im Backstage-Bereich.

Der Tennischampion, sichtbar begeistert, postete anschließend ein Selfie der beiden auf Instagram. Auf dem Bild, das offenbar von Swift selbst aufgenommen wurde, trägt Federer einen VIP-Ausweis um den Hals und strahlt in die Kamera, während die Sängerin ebenfalls in die Linse lächelt und ihr finales „Midnights“-Outfit präsentiert. Auch die Swifties waren begeistert. Sie tauschten traditionell „Eras Tour“-Freundschaftsarmbänder mit Federer und filmten ihn, wie er lächelnd um sich schaute und das Konzert genoss.

Federer betitelte das Foto mit „In meiner Swiftie-Ära“ und untermalte seine Nachricht mit einer kreativen Auswahl von Emojis, die jeweils eines von Swifts elf Alben repräsentieren. Am Mittwoch (10. Juli 2024), beendete Swift ihren zweitägigen Aufenthalt in Zürich mit einem letzten Auftritt im Letzigrund-Stadion. Als nächstes führt ihre Tour sie nach Mailand, wo sie zwei Konzerte im San Siro geben wird. Federer, der erst kürzlich Wimbledon besucht hatte, nutzte die Gelegenheit, um Swifts Konzert in seiner Heimatstadt Zürich zu genießen.

„The Eras Tour “ Backstage-Erlebnisse

Travis Kelce, Swifts Freund und NFL-Star, könnte diese Begegnung etwas ironisch finden. Bevor er mit Swift zusammenkam, hatte auch er versucht, sie im Backstage-Bereich bei einer „Eras Tour“-Show zu treffen, wurde jedoch abgewiesen. In seinem Podcast „New Heights“ erzählte Kelce von seiner Enttäuschung darüber, dass Swift vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, um ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, zu schonen.

Federer ist nicht der einzige Tennisstar, der eine besondere Verbindung zu Taylor Swift hat. Die aktuelle Weltranglistenerste Iga Swiatek besuchte kürzlich ein Swift-Konzert in Liverpool und erlebte einen unvergesslichen Moment. Nach ihrem triumphalen Sieg bei den French Open erhielt sie Backstage einen handgeschriebenen Brief von Swift, der sie zu Tränen rührte. Swiatek teilte ein Foto dieses berührenden Moments auf Social Media und drückte ihre tiefe Bewunderung für Swift aus.