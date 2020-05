Viel Ruhe, einfach nichts tun: Till Lindemann will es nach seiner Nacht auf der Intensivstation definitiv ruhig angehen lassen.

Groß war die Aufregung, als bekannt wurde, dass Till Lindemann eine Nacht in einem Berliner Krankenhaus auf der Intensivstation verbringen musste. Zunächst hieß es, der Rammstein-Sänger sei am Corona-Virus erkrankt. Dem hat die Band in einem Facebook-Statement widersprochen: https://www.facebook.com/Rammstein/photos/a.185050467712/10157836902742713/?type=3&theater Nun soll es dem 57-jährigen schon wieder besser gehen – Berichte, er leide an einer Lungenentzündung, wurden bislang weder dementiert noch bestätigt. Keine Chance für einen Virus Nachdem Lindemann auf einer Insta-Story bereits tapfer mitteilen ließ, dass ein Virus, der ihn fertigmacht, „noch nicht erschaffen“, worden sei, wurde am Sonntag (29. März) auf seinem offiziellen Instagram-Account ein neues Bild gepostet, das…